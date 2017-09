Con aumento de la oferta exportadora, el dólar operó plano a $ 17,54

El dólar minorista cotizó hoy sin cambios respecto a la víspera, al cerrar en $ 17,07 para la compra y $ 17,54 para la venta minorista, en una rueda con bajo volumen de negocios y en línea con el equilibrio de la divisa en el segmento mayorista, donde se registró un aumento de ingresos desde el sector agroexportador.

“Las ventas de los principales exportadores se incrementaron durante la semana anterior y se presentan otra vez como un factor determinante para alimentar un flujo positivo de ingresos que justifica la baja reacción del tipo de cambio en los últimos días”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron ayer que las empresas del sector liquidaron US$ 572,10 millones entre el 28 de agosto y el 1 de setiembre, casi 50% más que en la semana previa.

El precio más alto operado entre las entidades que releva el Banco Central fue de $ 17,60 en la venta electrónica y por mostrador en los bancos Galicia, ICBC, Patagonia, HSBC y el Banco Ciudad. En el Banco Nación, cerró a $ 17,08 para la compra y $ 17,42 para la venta electrónica, aunque en la página web de la entidad figura a $ 17,05 y $ 17,45 en ambas puntas, sin cambios respecto de ayer.

En el segmento mayorista se produjo una suba de apenas un centavo, para cerrar en $ 17,14 comprador y $ 17,24 vendedor. En el mercado paralelo, se ofreció a $ 18,10.

“La oferta de dólares se hizo intensa en el final y recortó la suba registrada a media mañana que llegó a exhibir picos de $ 17,29 y mínimos en $ 17,24”, agregó.

El volumen de negocios alcanzó los US$ 357,3 millones en el segmento de contado y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 99,3 millones. En el Rofex, se operaron US$ 443 millones de los cuales el 48% fue en “roll-over” a setiembre a $ 17,48; a octubre a $ 17,83. El plazo más largo operado fue enero del 2018 a $ 18,77. Los plazos tuvieron un promedio de suba mínimo de 1 centavo.