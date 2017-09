Aranguren dijo que Argentina podría comenzar a exportar gas nuevamente a Chile

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, reveló ayer que Argentina podría comenzar a exportar gas nuevamente a Chile “a partir del verano 2018-2019”, una cuestión que analizó ayer por la tarde en el vecino país durante la reunión ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA).

Así lo señaló Aranguren, durante la apertura del VIII Encuentro sobre Estrategias Ambientales, que se desarrolló en el hotel NH City del centro porteño, previo a partir hacia Santiago de Chile donde participará de la reunión ministerial.

Según el ministro, el Gobierno busca generar la demanda que permita incrementar el interés de las petroleras por fortalecer sus inversiones e incrementar la productividad en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.

Argentina, por las limitaciones que padece en los picos de consumo, compró gas a Chile en los inviernos de 2017 y 2016, provenientes de las plantas regasificadoras ubicadas en los puertos del Océano Pacífico a través de los mismos gasoductos por los cuales volverá a retomar sus exportaciones en poco más de un año.

“Estamos planificando los próximos cuatro años y creemos que para el 2021-2022 en lugar de 105 podemos llegar a producir 140 millones de metros cúbicos de gas, para lo cual tenemos que desarrollar demanda, porque en el verano, cuando no consumimos, no podemos cerrar un pozo de no convencional”, explicó el ministro.

Aranguren enfatizó que la política del Gobierno es “empezar a generar demanda y, recuperar mercados, como el de gas natural de Chile”