7 aerolíneas solicitaron 503 rutas aéreas para operar en el país

Siete empresas privadas solicitaron hoy nuevas rutas para operar vuelos regulares y otras 2 compañías pidieron autorización para dar servicios no regulares durante la segunda audiencia pública que realiza hoy el Gobierno Nacional, a partir de la cual se analizarán las ofertas presentadas para cubrir un total de 503 rutas aéreas regionales, internacionales y de cabotaje. En total, se solicitaron 203 rutas de cabotaje y 300 internacionales.

Las propuestas apuntan a que 15 nuevas ciudades puedan estar conectadas con vuelos comerciales, mientras que once provincias pasarán a contar con conexiones internacionales.

Las siete empresas que presentaron sus pedidos para explotar vuelos regulares de pasajeros son: Buenos Aires International Airlines; Grupo Lasa; Just Flight S.A.; Norwegian Air Argentina; Servicios Aéreos Patagónicos S.A.; Polar Lineas Aéreas; y Avian, que amplió lo solicitado en la audiencia anterior. En tanto, las empresas, Emprendimientos Aeronáuticos SA (SEA) y Argenjet solicitaron autorización para operar vuelos no regulares.

Entre los destinos nacionales que hasta el momento no tienen conectividad aérea se cuentan ciudades como Presidente Roque Sánez Peña, en Chaco; Marcos Juarez, en Córdoba; Tandil, La Plata, Necochea, Olavarría, Bolívar y Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires; Villa Mercedes, San Luis; Perito Moreno y San Julián en Santa Cruz; Concordia, en Entre Ríos; y Sunchales y Reconquista en Santa Fe.

A su vez, las once provincias que tendrán vuelos directos al exterior serán Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, San Juan, Chaco, Jujuy y Neuquén.

Los destinos nacionales sin conectividad que comenzarían a tenerla son Presidente Roque Sánez Peña (Chaco); Marcos Juarez (Córdoba); Tandil, La Plata, Necochea, Olavarría, Bolívar y Tres Arroyos (Buenos Aires); Villa Mercedes (San Luis); Perito Moreno y San Julián (Santa Cruz); Concordia (Entre Ríos); y Sunchales y Reconquista (Santa Fe)

El Estado nacional ya otorgó, luego de la audiencia pública celebrada el 27 de diciembre de 2016, 135 nuevas rutas a cinco empresas: Andes, American Jet, Alas del Sur, Avian y Flybondi.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; su par de Turismo, Gustavo Santos; la presidenta de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (Jiaac) Pamela Suárez; el titular de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), Agustín Rodríguez Grellet; y el presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Patricio Di Stefano, fueron algunos de los principales oradores en el acto. El encuentro fue presidido por el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), Juan Pedro Irigoín, y se llevó adelante en el Teatro de La Ribera, en avenida Don Pedro de Mendoza 1875, en el barrio porteño de La Boca.

Dietrich cuestionó en su exposición las medidas de fuerza llevadas adelante por los gremios aeronáuticos que paralizaron esta mañana los vuelos en casi todo el país como medida de protesta y destacó “el crecimiento sostenido, con récords permanente que está experimentando Aerolíneas Argentinas”. Dietrich señaló que “hoy deberíamos estar festejando una nueva Audiencia Pública que estamos realizando en Argentina que asegura más trabajo y conectividad para todos, y en lugar de eso en estos momentos no se está pudiendo volar”.

Las once provincias que tendrán vuelos directos al exterior serán Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, San Juan, Chaco, Jujuy y Neuquén

“Se oponen a trabajar juntos, toman a la gente como rehén en lugar de aportar y celebrar que haya más posibilidades de trabajo para el sector. Se ha metido la política en esto y nosotros estamos trabajando sin tener en cuenta las banderías políticas. Hoy en la audiencia están muchos intendentes de distintos partidos políticos, que necesitan conectividad para su crecimiento”, afirmó el ministro.

Por su parte, Santos remarcó que “sin conectividad, en Argentina no hay turismo”, al destacar la realización de la segunda audiencia pública para tratar la concesión de nuevas rutas aéreas que “aportarán al crecimiento turístico”. “Nos permitirán cumplir con el objetivo que nos propusimos de incrementar el turismo interno y externo”, agregó.

“Vivimos en un país gigantesco, distante a más de 9 ó 10 horas de los puntos turísticos del mundo y desde esos lugares no podrían llegar a Argentina si no es en avión. Por eso es necesario trabajar sobre este punto de manera concreta: sin conectividad no hay turismo y no se va adonde no se puede llegar”, puntualizó Santos.

Además, Di Stefano resaltó las obras que se vienen concretando en 12 aeropuertos de todo el país, en cuanto a la reparación de pistas, reformas de instalaciones, plataformas, balizamiento y construcción de nuevas torres de control. En ese sentido apuntó especialmente a los trabajos en los aeropuertos de Mendoza, Tucumán, Trelew, Chapelco, Iguazú, Córdoba, Jujuy, Comodoro Rivadavia, San Juan, Rosario, Neuquén, Ezeiza y Aeroparque.