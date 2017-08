YPF buscaría un nuevo CEO en seis meses

Tras la inesperada salida del CEO de YPF, Ricardo Darré, que obligó a introducir en la petrolera importantes cambios gerenciales en su primera línea ejecutiva, altas fuentes del sector de energía revelaron a El Economista que “en seis meses habrá una nueva búsqueda para ocupar la posición de CEO”.

Tras la carta de renuncia “por motivos personales” presentada por Darré, YPF anunció por ahora la creación de un comité ejecutivo que será el máximo órgano de gestión y una vicepresidencia ejecutiva de operaciones y transformación.

Si bien Darré, un ex alto ejecutivo de Total y otras grandes operadoras de servicios petroleros, se le reconoce haber puesto a la compañía en orden tras la salida de Miguel Galuccio, el ex CEO de YPF tras la estatización impulsada por Cristina Kirchner, uno de los motivos que habrían impulsado su salida habría sido por la falta de inversiones en exploración en momentos de malos resultados para la compañía cuando la única alternativa son los acuerdos como el sellado por YPF con Statoil para que se hagan cargo de las gigantescas inversiones en Vaca Muerta. Para algunos analistas, la compañía requiere entre US$ 6.000 y US$ 8.000 millones en inversiones para mejorar sus resultados.

Y también habrían sido determinantes los cortocircuitos entre Ricardo Darré y el presidente de YPF Miguel Gutiérrez, que le reclamaba por la falta de gestión en su rol como CEO. Anteriormente, Miguel Galuccio logró concentrar los dos puestos, el de presidente de la compañía y el de CEO. Y tras la llegada de Mauricio Macri, “el mago” quiso quedarse aunque sea como CEO de la compañía. Pero, enfrentado con el ministro de Energía, Juan José Aranguren, debió dar un paso al costado.

Las ganancias de la petrolera con participación estatal totalizaron los $ 464 millones en el primer semestre del año y crecieron 354,9% interanual, ya que en el mismo período de 2016 el resultado neto había sido de $ 102 millones. En tanto, el resultado neto del segundo trimestre alcanzó los $ 272 millones. En el primer trimestre, las ganancias de YPF habían experimentado una fuerte caída de 77%. Además, los ingresos de YPF en los primeros seis meses de 2017 llegaron a los $ 117.165 millones, un 17,5% más que en el mismo lapso del año pasado. Lo que representó una caída en términos reales, por el efecto de la inflación.

La utilidad operativa de la petrolera en el primer semestre fue de $ 7.977 millones, con un alza de 15% interanual. Esto pese a que entre abril y junio el resultado operativo fue de $ 3.466 millones, con una baja de 34,8% interanual.

El EBITDA (ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones, amortizaciones y perforaciones exploratorias improductivas) alcanzó los $ 33.003 millones entre enero y junio (+11,2%) y las inversiones llegaron a los $ 24.979 millones, con una retracción de 14,6%.

Al término del primer semestre, los resultados de YPF mostraron grandes diferencias en las áreas de upstream (exploración y producción) y downstream (refinación y comercialización). En el upstream, la compañía tuvo en el segundo trimestre un resultado operativo negativo por $ 884 millones, y en todo el semestre fue positivo por apenas $ 15 millones (con un retroceso de 99,8%). En tanto, las inversiones para el área totalizaron los $ 19.353 millones en el primer semestre del año (con una baja de 18,2%) y las ventas se ubicaron en $ 54.383 millones, con una baja de 4,9%. Los gastos en exploración alcanzaron los $ 1.426 millones, con un incremento de 19,6% que la petrolera explicó por “los mayores resultados negativos provenientes de perforaciones exploratorias improductivas”.