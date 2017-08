A una semana de las PASO, en la Casa Rosada aseguran que la economía está lanzada

Por Leandro Gabin

Festejos con mesura. Así viven en estas horas los funcionarios del área económica la batería de brotes verdes que “están por todos lados”. Ya no solo son algunos hombres del Gobierno quienes hacen estas afirmaciones sino que los economistas que tuvieron una mirada crítica e incluso los que trabajan con los candidatos de la oposición están hablando de eso. Los números que estuvo mostrando la economía llenan de optimismo al oficialismo, ya no sólo a las PASO que están a la vuelta de la esquina, sino al partido por los puntos que son los comicios de octubre. Ahora, en la Casa Rosada admiten que “la economía está lanzada” y que las chances de que las mejoras se noten en la calle van creciendo.

Esto entusiasma al ala política de Cambiemos que sigue viendo encuesta tras encuesta para ver si se acercan en la provincia a Cristina Fernández de Kirchner. Circuló un informe del JP Morgan, exclusivo para clientes, en el que detallaban las últimas encuestas. En casi todas (excepto Giacobbe y CLyGP que le dan la ventaja a Esteban Bullrich) gana CFK, si bien algunos la muestran como un triunfo ajustado (por ejemplo, Elypsis que da 32% a 31% a favor de la expresidenta).

Pero la apuesta es que las mejoras del nivel de actividad se vayan manifestando en forma más compacta día a día. “Ayuda en mostrar que estamos en el camino correcto. Los hechos hablan más que las palabras. Que los observadores puedan empezar a ver con mejores ojos a la economía, y nos tengan algo más de paciencia, es positivo”, reseñó un funcionario de Casa de Gobierno ante este columnista.

A los números…

Por lo pronto, el aluvión de datos alentadores de los que se agarra Cambiemos para pensar que ya no habrá una reversión de la tendencia, son los siguientes.

La recaudación vinculada a la actividad crece 36%, casi 15 puntos porcentuales por arriba de la inflación

La vinculada al mercado laboral crece 29%, 8 puntos arriba

Las escrituras en CABA acumulan 43% de suba en el año y llegan a su mayor nivel en seis años mientras que en la provincia de Buenos Aires crecen 17%

Los créditos hipotecarios están arriba 85%

El patentamiento de motos creció 38% interanual en julio y alcanza su mayor nivel en 4 años

El consumo de asfalto sigue batiendo records. En el acumulado del año estuvo 88,6% por arriba respecto al primer semestre de 2016.

La construcción creció en junio el 17% respecto a junio del año pasado

Hubo una fuerte suba de la industria en junio: 6,6% interanual, superando por primera vez los niveles de diciembre de 2015.

El ex presidente del Banco Central y asesor económico de Daniel Scioli, Mario Blejer, fue uno que desde la “oposición” le tiró flores a la recuperación económica. “Objetivamente, la actividad está reaccionando a un buen ritmo y los famosos brotes verdes ya están en todos lados”, admitió con sorprendente optimismo. “La inflación bajó a la mitad y el ritmo de crecimiento y de creación de empleo es alto, mientras que la confianza del consumidor subió en Argentina y siempre hay una correlación entre una suba en ese índice y el éxito electoral de los gobiernos”, vaticinó Blejer.

Prudencia

¿Esto quiere decir que el camino está despejado para la economía? Un importante funcionario con despacho en Casa Rosada le bajaba la espuma a tanta efervescencia. “Hay que ser prudente. Ni Brasil ni la soja nos ayudan. La recuperación es todo a pulmón. La tasa de interés nuestra, orientada a bajar inflación, es alta y eso también limita la aceleración. Entonces no hay que crear expectativas desmedidas”, expresó.

De todas formas, el funcionario resaltó que “se puede ser optimista”. En las batallas que Cambiemos estaría ganando en lo económico señaló que los salarios ahora le ganan a la inflación, el sector privado está creando empleo y el tipo de cambio está “algo más competitivo” (y exportaciones de manufacturas crece). “La obra pública se está ejecutando eficientemente, la inversión privada despegó y después de las elecciones debería reforzarse”, remarcó el importante hombre de Casa de Gobierno. “La recuperación se difunde cada vez a más sectores”, se entusiasmó.

En el oficialismo recuerdan que el primer trimestre la economía creció 1,1% contra el cuarto en términos desestacionalizados. «Es decir, si lo anualizas es una tasa muy buena. Lo que pasa es que los medios no miran los desestacionalizados», aclaró. «Lo que pasó estos meses y sobre todo junio y julio es que las comparaciones interanuales empiezan a reflejar lo que los datos desestacionalizados ya nos venían diciendo: que la economía está claramente lanzada», aventuró ante este columnista el importante funcionario de Casa Rosada.

La vida posPASO

La agenda de Gobierno posPASO ya está empezando a tomar color. Sea el resultado que fuese, Luis “Toto” Caputo intentará a partir de septiembre conseguir lo que le resta de financiamiento en el mercado internacional para este año. Le faltan US$ 2.000 millones que serían, según trascendió, buscados en Nueva York a través de una nueva emisión. Será sin roadshow y en forma relámpago: Caputo ya tiene aprobado por la SEC (el mercado de valores de EE.UU.) la colocación de más deuda por hasta US$ 12.500 millones. La idea de Finanzas es ir a tentar a los inversores que se quedaron con las ganas con el “century bond” de junio. Hubo más de 100 inversores que participaron de ese emisión y muchos quieren seguir comprando deuda argentina.

Habrá que estar atentos a la reacción de las calificadoras de riesgo con lo que suceda no sólo 13 de agosto, sino en octubre. Por caso, la agencia Fitch salió ayer a decir que “las elecciones legislativas, a realizarse en octubre de 2017, podrían poner a prueba la resistencia del proceso de ajuste a un contexto político desafiante”.

“Dificultades políticas y sociales imponen retos para el proceso de ajuste de políticas en general, dado que este parece no contar con una base de apoyo amplia”, dispara Fitch. Y agrega: “Las elecciones legislativas programadas para el 22 de octubre, después de las elecciones primarias del 13 de agosto, podrían tener implicaciones importantes en las políticas, puesto que podrían ser vistas como un refrendo de la transición de políticas. El resultado podría afectar el apetito político para realizar los ajustes restantes, o impactar la confianza de los inversores y, a su vez, la flexibilidad de financiamiento soberano y la perspectiva macroeconómica”, afirma la calificadora.

Y el “billete”…

Con respecto al dólar, que el jueves volvió a acercarse a los $ 18, algunos piensan que dependerá de lo que ocurra si Cristina gana en octubre. Todos los cálculos están atados a eso. Pero en todos los casos el BCRA tiene sus reservas para paliar cualquier intento desestabilizador. Más aún lo sería si hay alguna “mini corrida” luego del triunfo K en las elecciones. “Yo no me asustaría con el dólar. Más allá de que lo dejen correr un poco más porque estaba muy apreciado, ahora quedó claro que no habrá libre albedrío”, resumían desde un importante banco privado de la city.

Reconquista 266 no tolerará “movimientos disruptivos” si bien no tiene un objetivo de tipo de cambio. Dicho esto, en medio de la arena política, todos los inversores saben que el techo de $ 18 en el corto plazo es una realidad no escrita. Por eso no solo las apuestas con respecto al dólar para los próximos meses marcan tranquilidad (el REM, la encuesta del BCRA, por ejemplo) sino que empiezan a reactivarse las apuestas por los activos en pesos a tasas, como las Lebac. Es más probable que la tasa le gane al dólar de acá a octubre que viceversa. Podría ser un revival de aquella frase de “el que apuesta al dólar, pierde”. Claro, para aquellos con nervios de acero