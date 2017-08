Tras la intervención del BCRA, el dólar se equilibró en $ 17,94

El dólar cerró estable a $ 17,94 vendedor en pizarras de bancos y casas de cambio de esta ciudad, luego de que la autoridad monetaria volvió a fijar un techo a la divisa al vender US$ 42,3 millones.

“La presencia oficial como elemento disuasivo de saltos bruscos en la cotización del dólar fue el rasgo destacable de los últimos días y vuelve a colocar en el centro del escenario la actividad de la banca pública como una herramienta a la que se acude otra vez para suavizar la curva de suba del tipo de cambio”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios.

La intervención del Banco Central detuvo ayer en $ 17,67 el alza del dólar en el segmento mayorista, donde hoy cerró al mismo valor, con mínimo en $ 17,62 y máximo en $ 17,69.

El volumen operado ascendió a US$ 603 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron US$ 4 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y US$ 469 millones en el ROFEX (la posición diciembre 2017 subió 0,29% a $ 19,26).

En el mercado secundario de Letras internas del Banco Central (Lebac), la tasa para las que vencen en el plazo más corto, a mediados de agosto, operaban en equilibrio, en la zona de 26,50%.

Fuentes del mercado mencionaron que el Banco Central no intervino hoy directamente en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En tanto, el dólar paralelo bajó cinco centavos para venderse a $ 18,15.

El dólar llamado “contado con liquidación” se ubicó en $ 17,70 y el dólar bono cerró en un valor similar.