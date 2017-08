Sonríe Toto: los bonos recuperaron lo perdido por “efecto Cristina”

El rally posterior a los PASO en los bonos argentinos en dólares continuó durante la semana pasada, con títulos hasta 0,75 puntos arriba en promedio (la curva internacional superó a la local). Según describe Banco Mariva, con estos aumentos, la recuperación de la deuda local llegó a niveles previos al 16 de junio cuando Cristina hiciera su lanzamiento de la campaña; mientras que los bonos están en promedio 0,4% más alto que entonces.

Esta es una muy buena noticia para Luis Toto Caputo que intentará cerrar el plan financiero de este año con una emisión de US$ 2.000 millones. Según trascendió, el ministro quiere salir a emitir en septiembre pero estará monitoreando que el mercado internacional no esté demasiado demandado. Esto es porque varias provincias y empresas tienen en su pipeline salir a buscar fondos afuera el mes próximo después de que Wall Street virtualmente no operó en agosto por sus vacaciones.

Otra intención de Caputo es, en caso de tener que estirar su salida a los mercados, dejarlo para después de las elecciones de octubre. Con la confianza de que a Cambiemos le irá otra vez muy bien a nivel nacional y peleará en la provincia, no habría riesgos de que el mercado penalice algún desliz electoral. Por eso, Finanzas podría intentar salir más adelante si prefiere evitar no competir con los dólares en el mercado durante septiembre.

“Alentados por los resultados de las elecciones y la economía, la tendencia fue a añadir duración a la cartera”, dice Mariva. En ese sentido, de los que mejor performance mostraron se ubica el bono de diez años de Argentina que superó a sus pares de América Latina y comprimió su spread con bonos del Tesoro de Estados Unidos en 12 puntos básicos. También los warrants del PIB tuvieron otra semana positiva, subiendo en promedio 2,7%. En ese línea, el TVPA (ley argentina pero en dólares), que había quedado rezagada semanas pasadas, alcanzó al resto de las cupones aumentando su precio en un 4,8%.

Todo esto sucedió por que se conoció el indicador del PIB argentino (EMAE) para junio mostrando una aceleración en el ritmo anualizado al 4%, para un crecimiento acumulado en los primeros seis meses del año del 1,6%. El crecimiento del PIB de 2017 por encima del umbral del 3% activaría una aceleración en la segunda mitad a un ritmo promedio de 4,5%, estiman operadores.

“La semana pasada se notó el efecto postelecciones. Adicionalmente se conocieron dos informes de bancos internacionales, UBS y Morgan Stanley, sobre Argentina que son muy optimistas y que le dieron al mercado argentino un impulso adicional. Los bonos siguen muy firmes, la Bolsa tocando máximos históricos, el tipo de cambio cayendo también y un mercado internacional comprando la idea de que este cambio político puede durar más que un par de años”, destacó Augusto Posleman, director de Portfolio Personal.

Para Miguel Kiguel, director de Econviews, los bonos en dólares en la parte larga de la curva están muy expuestos a la evolución de la tasa de Treasuries de diez años. “Los bonos en la parte media de la curva siguen siendo los que mejor balance riesgo-retorno ofrecen, idealmente para los papeles con vencimiento anterior al 2026. El mejor entre los mejores en ese tramo es, para nosotros, el AY24”, señala el especialista.