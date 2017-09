“Hay mucho interés por las ON Simples”

Entrevista a Fernando Luciani CEO del Mercado de Valores (MAV)

En una charla con El Economista, el CEO del Mercado de Valores (MAV), Fernando Luciani, habló sobre el funcionamiento de esta plaza, especializada en el financiamiento de pymes, y el protagonismo que vienen ganando las nuevas ON Simples. En ese mercado, 90 agentes, que en su mayoría operan también en otros mercados, negocian cheques de pago diferido (CPD), pagarés, acciones de pymes, fideicomisos pyme y Obligaciones Negociables Pyme, entre otros instrumentos.

¿Cual es el principal producto negociado en el MAV?

En materia de volumen el producto central son los cheques, que mueven aproximadamente $ 14.000 millones al añoy los aprovechan cerca de 10.000 u 11.000 pymes. Son el primer escalón en el acceso al financiamiento corporativo: la pyme arrancar emitiendo un cheque o un pagaré y luego eventualmente pasa a la ON Simples.

¿Cual es el porcentaje de negociación de este instrumento?

El cheque de pago diferido se opera en 90% y el resto se divide entre pagarés y ONs. Sin embargo, los CPD están sufriendo alguna merma porque los fondos comunes de inversión y las aseguradoras tienen menos incentivos o estímulos regulatorios para comprarlos, luego que el regulador les mitigara la obligación de tener que invertir en productos pyme.

En materia de volumen el producto central son los cheques, que mueven aproximadamente $ 14.000 millones al añ oy los aprovechan cerca de 10.000 u 11.000 pymes

¿Qué instrumento viene en segundo lugar?

El pagaré bursátil, un instrumento muy similar al CPD. Es una herramienta de crédito que la pyme firma obligándose a pagar una suma de dinero y contra eso recibe fondos. Así, si por ejemplo una pyme que necesita US$ 100.000 libra un pagaré de esa cifra, ese documento se negocia en el mercado y el que lo compra tendrá derecho a cobrar esos US$ 100.000 más la tasa que se haya pactado.

¿Y tienen mucha demanda las nuevas ON Simples?

Hay mucho interés por ellas, muchas empresas están de hecho pensando en cómo financiar los próximos cuatro o cinco años de crecimiento con este instrumento. Actualmente hay no menos de 30 empresas que están en la gatera para salir con esta herramienta y calculamos que en los próximos meses se empezarán a ver en los mercados.

¿Cuál es la diferencia entre la ON Simple y la ON común?

La diferencia es que la ON Simple tiene atrás la garantía de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), lo cual hace que el trámite de aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sea casi automático. Hoy un producto que ingresa a la CNV tiene que esperar entre 6 y 7 meses para ser aprobado, mientras que con la ON Simple esto no debería tardar más de 15 o 20 días.

El pagaré bursátil, un instrumento muy similar al CPD, es una herramienta de crédito que la pyme firma obligándose a pagar una suma de dinero y contra eso recibe fondos

¿Firmaron algún convenio de interconexión con otro mercado, al estilo del Rofex con el MATBA?

Sí, ya tenemos convenios con Rofex, MAE y MATBA para que un agente de un mercado puede operar en otro, y con quien más lo aprovechamos es con el Rofex. Aclaro que la interconexión no significa que se liste un producto de un mercado en otro, sino que un mercado le permita a sus agentes comprar productos que están en otras plazas.

¿Qué perspectivas ve a futuro para la operatoria en el MAV?

Las perspectivas son buenas y a medida que Argentina vaya encontrando un equilibrio económico, con la inflación y el gasto público a la baja, las empresas se tienen que ver más tentadas a operar en los mercados. Y por el lado de los inversores, las mejoras económicas deberían llevar a que se vuelquen más a las inversiones bursátiles, donde las tasas deberían pasar a ser positivas.