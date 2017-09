Tras las PASO, el Merval cerró agosto con un nuevo récord y un alza de 9,3%

La gran bisagra del mes para los mercados fueron las PASO del 13 de agosto. A la incertidumbre previa, que incluyó una escalada del dólar y lateralización en la Bolsa, le siguió una euforia de los inversores por el triunfo nacional de Cambiemos, apenas matizado por el 0,21% a favor de CFK en el escrutinio definitivo de la provincia de Buenos Aires. Así, la moneda norteamericana se alejó de los $ 18 y el Merval anduvo de récord en récord para terminar 9,3% arriba de los valores del 31 de julio.

“Tras efímeros respiros en el camino, los activos financieros prolongan su racha alcista sustentados en el optimismo de los inversores respecto a las elecciones de octubre así como a la mejor marcha de la economía”, completó el analista bursátil Gustavo Ber.

Bolsa

El Merval subió hoy 0,41%, lo que le permitió cerrar el mes con una nueva marca récord en 23.588,98 puntos. “Parte de la suba se explica por el efecto PASO. Para mañana la duda está en ver si el índice logra alcanzar un nuevo máximo histórico y de esta manera continúa la tendencia alcista”, dijo Agustín Trella, asesor financiero de Balanz Capital. Con la performance de agosto, el índice de acciones líderes acumula un crecimiento de 39% en los primeros ocho meses de 2017.

La suba de hoy estuvo encabezada por la acción de Distribuidora de Gas Cuyana, que avanzó 5,18%; seguida por Petrobras Brasil, que trepó 2,10%; y Transportadora de Gas del Norte, que lo hizo en 1,68%. Por el contrario, Telecom fue la que más cayó (3,23%); secundada por Tenaris (1,32%) y Central Puerto (1,15%).

Mientras que a lo largo de agosto Transener avanzó 39,8% y lideró las subas dentro del índice líder. Otros destacados del mes fueron el Grupo Financiero Galicia, que subió 23,5%; Transportadora de Gas del Norte, con un avance de 19%; Banco Macro, con una mejora de 18,8%; y Consultatio, con un saldo positivo de 16,1%. Sólo tres papeles cerraron el mes con saldos negativos: Tenaris (17,2%), Comercial del Plata (3,6%) e YPF (1,8%).

En el balance de enero a agosto, un grupo de energéticas tuvo altísimos rendimientos: Transportadora de Gas del Norte subió 232,1%; Transener 142,5% y Transportadora de Gas del Sur 107,4%.La otra compañía que alcanzó los tres dígitos fue Autopistas del Sol, con 119,5%.

En el mercado de renta fija, “los títulos públicos en dólares de la parte larga de la curva tuvieron una toma de ganancias y cayeron en promedio US$ 1 respecto del cierre del miércoles”, señaló María Laura Segura, del Grupo SBS. En tanto, el BONAR 2020 bajó 0,85% a $ 1.976 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 cayó 0,63% a $ 2.050. El riesgo país volvió a cerrar por debajo de los 400 puntos.

A escala global, “las principales bolsas de la Eurozona finalizaron con alzas y se observó una menor volatilidad. Wall Street también finalizaba en alza impulsado por datos en línea, que se dieron a conocer hoy sobre la economía de Estados Unidos”, apuntó Trella.

Dólar

Por otra parte, la moneda estadounidense cerró agosto con una baja del 1,87% luego de la fuerte escalada que experimentó antes de las primarias. Así, tras rondar los $ 18, finalizó hoy a $ 17,14 para la compra y $ 17,60 para la venta en las pizarras. En el mercado mayorista, el dólar terminó a $ 17,21 comprador y $ 17,31 vendedor, en una rueda volátil en la que alcanzó máximos de $ 17,42 y mínimos de $ 17,29.

“Marcada volatilidad y cambios bruscos de tendencia caracterizaron la última rueda del mes, que tuvo en el final una baja pronunciada”, indicó el analista Gustavo Quintana. También destacó que “en el año, el ajuste del tipo de cambio se ubica en el orden del 8,94%, un dato que indica una variación inferior a la inflación anualizada”.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 532,5 millones, mientras que en el de futuros del MAE se hicieron US$ 278,5 millones. En el Rofex, operaron US$ 833 millones, de los cuales el 40% fue a setiembre a $ 17,51. El plazo más largo operado fue abril del 2018 a $ 19,80.

Granos

En el MATBA, la soja para entrega a mayo de 2018 ganó US$ 3,30 a 254,80 US$/TN. El maíz para abril de 2018 avanzó US$ 1,80 a 147,80 US$/TN. El trigo para enero de 2018 quedó a 157 US$/TN.

Petróleo

La cotización del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 2,76% y cerró a US$ 47,23 el barril, una notable suba que, sin embargo, cierra un mes de importantes pérdidas por los daños causados por el huracán Harvey en los últimos días. En tanto, el barril de Brent para entrega en octubre cerró en el mercado de futuros londinense a US$ 52,38, un alza del 2,98% contra la sesión anterior.

Oro

El metal precioso perdió 0,73% a US$ 1.318,50 la onza troy en Londres.