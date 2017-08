Tras dos leves bajas, el Merval renovó su récord

Los papeles eléctricos, financieros y de Mirgor impulsaron hoy el índice Merval, que sumó 0,29% y renovó el máximo histórico en la Bolsa de Comercio porteña, en una rueda con ganancias sólidas para los bonos soberanos denominados en divisas. El dólar minorista subió dos centavos y cerró a $ 17,66.

“Los activos domésticos intentan reanudar gradualmente las apreciaciones aprovechando el entusiasmo inversor respecto a las elecciones de octubre y los datos de una mayor actividad económica”, señaló el analista Gustavo Ber.

Bolsa

El panel líder subió a 23.510,49 puntos en la Bolsa porteña, que negoció $ 431 millones en acciones, con ganancias destacadas para Mirgor (8,27%), Distribuidora de Gas Cuyana (1,96%), Central Puerto (1,76%) y Grupo Financiero Galicia (1,26%). Así, el Merval suma 8,8% en el mes y 38,9% en el año.

En el panel general, se destacaron los papeles de la debutante Cablevisión Holding, que volaron casi 21% en su debut, desde los $ 350 del inicio a los $ 423,30 del cierre

Mirgor (8,27%) y Aluar (3,49%) anotaron las mayores alzas, mientras Esmeralda (5%) y Transener (2,82%) fueron las que más cedieron. Los papeles más activos fueron Central Puerto con el 9% de participación, Mirgor con el 8%, y Grupo Financiero Galicia y Cablevisión que tuvieron el 7% del total operado cada una.

En el mercado de renta fija, el BONAR 2020 sumó 0,71% a $ 1.993 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 avanzó 0,63% a $ 2.063. “Los bonos en dólares siguen en alza y hoy tuvieron avance de US$ 1 en promedio”, destacó María Laura Segura, del Grupo SBS.

Dólar

En el mercado cambiario, la cotización del dólar minorista cerró con una suba de 2 centavos respecto a la víspera, a $ 17,28 para la compra y $ 17,66 para la venta, según el precio promedio relevado por el Banco Central. La divisa estadounidense operó a lo largo de la jornada en alza, con un máximo de $ 17,75 pasado el mediodía, pero luego retrocedió y terminó levemente arriba de los números precedentes.

La presión de la demanda no se vio reflejada en el mercado mayorista, donde el dólar cotizó en $ 17,42, sin modificaciones respecto al martes.

“Los argumentos que explicaron el aumento del precio del dólar en la jornada previa no pudieron sostenerse en el día de hoy en un escenario que no pudo repetir las condiciones previas y sólo sirvieron para mantener el dólar en un rango que puede estar definiendo el nivel del cierre de agosto”, dijo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

El volumen operado ascendió a US$ 596 millones en el mercado de contado, mientras en los futuros se transaron US$ 96 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y US$ 939 millones en el ROFEX (la posición diciembre de 2017 se ofreció a $ 18,595, un alza de 0,03%).

Granos

En el MATBA, la soja para entrega a mayo de 2018 perdió US$ 1,30 a 251,50 US$/TN. El maíz para abril de 2018 bajó US$ 1 a 146 US$/TN. El trigo para enero de 2018 bajó 60 centavos a 157 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó 1,03% y cerró a US$ 45,96 el barril por los daños prolongados que ha causado el huracán Harvey en el dicho estado, una importante zona de producción de crudo de EE.UU.. En tanto, el barril de Brent para entrega en octubre terminó en el mercado de futuros de Londres a US$ 50,86, un retroceso del 2,19% respecto de la sesión anterior.

Oro

El metal precioso cayó 0,42% a US$ 1.308,90 la onza troy en la capital británica.