Leve baja del Merval durante una tensa rueda en los mercados globales

El mercado local sigue dando muestras de estabilidad. En la Bolsa de Comercio porteña, las acciones líderes cedieron 0,03%, durante una jornada marcada por una importante caída de los mercados internacionales tras el envío del misil por parte de Corea del Norte. Los bonos en dólares subieron al compás del alza de la divisa que trepó 15 centavos y terminó a $ 17,64 en las pizarras.

“Tras el nuevo lanzamiento del misil por parte del régimen norcoreano, los mercados asiáticos retrocedieron, arrastrando a los principales índices europeos y especialmente a Wall Street, si bien recuperó en el último tramo de la jornada, que observa con preocupación la escalada de la tensión y su derivación en un potencial conflicto. Esto impulsó que los inversores comenzaran a emigrar hacia activos de refugio, como bonos alemanes, ciertas commodities y monedas fuertes de reserva”, destacó el analista Mauro Morelli, de Rava Bursátil.

Bolsa

En Buenos Aires, el Merval perdió 0,03% a 23.474,74 puntos, en una rueda en que se negociaron $ 322,70 millones. Hubo pérdidas destacadas para Distribuidora de Gas Cuyana (1,54%) y Banco Francés (1,5%), mientras Transener (1,64%) cerró con ganancias. De esta manera, el panel líder gana 8,6% en el mes y avanza 38,8% en el año.

“Continúan las energéticas liderando el Merval en medio de las advertencias de las calificadoras de riesgo por la situación política local y regional”, señaló Morelli. Las mayores alzas fueron para Petrolera Pampa (2,58%) y Polledo (2,04%), mientras que las que más perdieron fueron Esmeralda (4,76%) y Ferrum (3,23%).

En el mercado de renta fija, el BONAR 2020 sumó 1,02% a $ 1.979 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 avanzó 0,65% a $ 2.047.

Dólar

Mientras tanto, la moneda estadounidense trepó 15 centavos y alcanzó su valor máximo en las últimas dos semanas: $ 17,18 para la compra y $ 17,64 para la venta en el mercado minorista, impulsado principalmente por compras de cobertura de fin de mes y la presencia de una menor oferta.

El dólar mayorista también se hizo eco y cerró a $ 17,29 comprador y $17,39 vendedor, dieciséis centavos encima del cierre de ayer.

“Se notó una participación mayor de los exportadores, que aprovecharon (para vender) el precio alcanzado por la divisa, que en los últimos 15 minutos subió 4 centavos”, indicó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios. Por su parte, Gustavo Quintana, operador de PR Cambios, puntualizó: “Hubo un demanda sólida y con la menor oferta, alteraron la placidez del mercado cambiario e impulsaron un salto en la cotización del dólar. También jugó la proximidad del cierre de agosto y los ruidos externos se combinaron para potenciar los pedidos de compra de dólares”.

El volumen de operaciones creció en el segmento de contado, donde se hicieron US$ 560,7 millones, y en el de futuros del MAE, con US$ 52,9 millones. En el Rofex, se operaron US$ 586 millones, de los cuales el 68% fue en “roll-over” de agosto a $ 17,37 y a septiembre a $ 17,66.

Granos

En el MATBA, la soja para entrega a mayo de 2017 perdió 40 centavos a 252,80 US$/TN. El maíz para abril de 2018 bajó US$ 2 a 147 US$/TN. El trigo para enero de 2018 subió 50 centavos a 162,50 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó 0,28% y cerró a US$ 46,44 el barril, tras la afección del estado petrolero por las extensas inundaciones y daños dejados por el huracán Harvey en el Golfo de México en los pasados días. En tanto, el Brent para entrega en octubre cerró en el mercado de futuros londinense a US$ 52, con una suba de 0,11%.

Oro

El metal precioso ganó 0,4% a US$ 1.314,40 la onza troy en Londres.