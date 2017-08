El Merval tuvo una leve caída, a tono con las bolsas del mundo

En los mercados locales se vivió una jornada dominada por una relativa estabilidad. El Merval cortó hoy tres ruedas sucesivas de récord y cerró con una pequeña caída de 0,08%, en sintonía con el comportamiento de las principales bolsas del mundo. El dólar, con pocas variaciones, ganó un centavo y cerró a $ 17,49.

Bolsa

El panel líder terminó con un descenso lateralizado que lo llevó a 23.482,05 puntos, algunas unidades por debajo de su máximo histórico de 23.504,18 puntos alcanzado el viernes. La toma de ganancias era esperada en el mercado como respuesta a la carrera alcista de las últimas ruedas. A esto se sumó la fuerte caída de la acción de YPF (2,25%) tras los cambios en su directorio, que incluyeron el alejamiento de su CEO, Ricardo Darré. “El Merval cerró prácticamente estable, dentro de un clima de selectividad que favoreció a papeles como Telecom, y algunas energéticas, aunque bajo un volumen moderado”, sostuvo el analista Gustavo Ber.

“Con mayor cautela arrancó la semana Wall Street, mientras los operadores siguieron de cerca los eventos climáticos, ante lo cual los activos domésticos acompañaron con un tono más expectante tras las fuertes revalorizaciones post-PASO impulsadas por un renovado apetito inversor”, agregó Ber.

El volumen negociado llegó a los $ 429 M, con poca concentración. Las principales bajas fueron para Agrometal (3,68%), Mirgor (2,42%) y la petrolera estatal. Las subas fueron lideradas por Transener (4,86%), Telecom (3,82%), Central Costanera (3,03%) y Central Puerto (2,03%).

Del panel general, se destacó Metrogas que, tras conocerse la noticia de la salida de YPF de su posición en la gasífera (posee el 70% de la compañía), el papel subió 10,66% y negoció $ 17,7 M

En el mercado de renta fija, “los bonos en dólares finalizaron con mayoría de subas, que fueron más profundas en la parte larga de la curva de rendimientos, con el PARA, AL36 y DICA avanzando hasta 0,8%”, apuntaron desde Portfolio Personal.

María Laura Segura, del Grupo SBS, destacó que “la deuda argentina más larga denominada en dólares siguió avanzando (US$ 0,25), aunque de manera más lenta y errática que la semana pasada. Los títulos en pesos pierden atractivo frente a los rendimientos de las Lebac” que superan el 27% anual.

Dólar

Por otra parte, el dólar tuvo un alza marginal de un centavo y cerró a $ 17,03 para la compra y $ 17,49 para la venta en el mercado minorista. En la plaza mayorista, la divisa terminó a $ 17,13 comprador y $ 17,23 vendedor.

“La paridad de fuerzas decanta en un desarrollo cansino de las sesiones en el mercado cambiario, sigue confirmando la sensación de escasa variación en los pocos días que restan para terminar agosto y augura que lo hará en un nivel sensiblemente más bajo que los máximos históricos registrados a fines de julio”, señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

En tanto, Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, subrayó que “el mercado de cambios estuvo bastante estabilizado entre oferta y demanda. Los bancos operaron en el mercado de dinero en el “call-money” con un leve aumento de tasa, a 27% de tasa nominal anual y en el mercado secundario de Lebac se operaron el equivalente de pesos a US$ 290 M a una tasa de 27% a 27,4% TNA desde 23 días hasta 260 días”. El analista agregó que “la oferta provino de la exportación por un poco más de US$ 100 M y la demanda de bancos fue para el pago de obligaciones y giros al exterior de empresas”.

Se negociaron US$ 437,2 M en el segmento de contado, 28% menos que el viernes, mientras que en el de futuros del MAE se operaron US$ 32 M y en el Rofex US$ 564 M.

Granos

En el MATBA, la soja para entrega a mayo de 2017 perdió 50 centavos a 253,20 US$/TN; el maíz para abril de 2018 mejoró US$ 1 a 149 US$/TN; y el trigo para enero de 2018 subió 50 centavos a 158,30 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó 2,72% y cerró a US$ 46,57 el barril, en una jornada afectada por los daños que dejó el paso del huracán Harvey, que azotó durante el fin de semana la zona del Golfo de México con intensas lluvias, que alcanzaron el mayor estado petrolero de EE.UU. En tanto, el Brent para entrega en octubre cerró a US$ 51,94, un retroceso de 0,9% respecto de la sesión del viernes.

Oro

Además, el metal precioso ganó 1,27% a US$ 1.309,10 la onza troy en Londres.