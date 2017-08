El Merval cerró la semana con un nuevo récord

Las acciones siguen con su tendencia positiva en la Bolsa de Comercio porteña y, con particular impulso de los papeles energéticos, llevaron al Merval a cerrar la semana con un nuevo récord. El dólar, en tanto, terminó con una leve alza pese a los altos rendimientos de las inversiones en pesos y los bonos soberanos denominados en divisas tuvieron una rueda equilibrada.

Bolsa

El MERVAL subió 0,48% a 23.504,18 puntos en la Bolsa doméstica, que negoció $ 417,80 millones, con alzas destacadas para Transener (3,71%), Central Costanera (3,13%) y YPF (2,7%). Así, el panel líder suma 8,8% en el mes y 39% en el año.

“La rueda estuvo un poco mas movida, con algo mas de volatilidad, pero todo bajo un contexto de reducidos negocios”, señaló Eduardo Fernández, de Rava Bursátil. “Seguimos pensando que para el muy corto plazo el índice Merval podría ajustar, dado que ya se encuentra en zona de sobre compra. Si bien este indicador puede seguir escalando posiciones, habrá que estar atentos a una probable toma de ganancias. El factor que podría torcer la tendencia positiva del mercado local es Wall Street, que hace días viene insinuando una corrección”, agregó.

Boldt (5,39%) y Havanna (4,65%) anotaron las mayores alzas, mientras Petroleras del Cono Sur (3,23%) y Gas Natural Ban (2,02%) fueron las que más perdieron

En el mercado de renta fija, “Los bonos denominados en dólares más largos siguen avanzando y en el día subieron US$ 1,00. El bono Centenario se acerca a la paridad”, destacó María Laura Segura, del Grupo SBS. Además, el BONAR 2020 cerró plano a $ 1.956 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 bajó 0,1% a $ 2.030.

Segura apuntó también que “los rendimientos de las Lebacs se mantuvieron estables luego de la suba de tasas del principio de la semana. La CNV comunicó hoy que a partir del 5 de septiembre el plazo máximo de liquidación de operaciones en contado será 48 horas, siguiendo el patrón de los principales mercados del mundo”.

Dólar

El dólar minorista subió hoy dos centavos y cerró en $ 17,02 para la compra y $ 17,48 para la venta, con lo que a lo largo de la última semana acumuló un retroceso de 8 centavos respecto al viernes pasado. En el segmento mayorista, la divisa terminó en $ 17,12 comprador y $ 17,22 vendedor, apenas un centavo arriba del cierre de ayer.

“La paridad y el equilibrio fueron los rasgos destacables de esta semana, una situación que se reflejó en la escasa variación de precios exhibida entre el martes pasado y hoy”, comentó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

“Hubo órdenes de compra por parte de empresas -se estima que fueron energéticas- y en su contraparte inversores que ingresaron dólares para invertir en pesos en Lebac que por el mercado secundario a 21 días o plazas más largos pagan tasas de 27,05% hasta 27,25% de tasa nominal anual y se calcula que sumaron una cifra estimada en US$ 350 millones”, explicó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios. Asimsmo, agregó que “los exportadores siguen liquidando sus partidas a niveles muy bajos, cerca de US$ 70 millones diarios”.

“La paridad y el equilibrio fueron los rasgos destacables de esta semana, una situación que se reflejó en la escasa variación de precios exhibida entre el martes pasado y hoy”, comentó Quintana

El mercado registró hoy un buen volumen de negocios, al subir 50% en relación al de ayer. En el segmento de contado se concretaron negocios por US$ 604,4 millones mientras que en el de futuros del MAE se operaron US$ 18 millones. En el Rofex, se operaron US$ 370 millones, de los cuales el 48% fue en “roll-over” de agosto a $ 17,25 y a setiembre a $ 17,53.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para mayo de 2018 bajó 50 centavos a 254 US$/TN. El trigo para enero de 2018 avanzó 50 centavos a 158 US$/TN. El maíz mejoró 50 centavos a 148 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 0,93% y cerró a US$ 47,87 el barril, pero acumuló durante la semana un descenso del 1,6%. Por su parte, el Brent para entrega en octubre cerró en el mercado de futuros de Londres a US$ 52,41, con una suba de 0,71% respecto del término de la sesión anterior.

Oro

El metal precioso bajó 0,44% a US$ 1.292,70 la onza troy en Londres.