Fuerte suba de los papeles llevó al Merval a un nuevo récord

Si en la rueda pasada los mercados se tomaron una pausa, con algunos reacomodamientos tras el feriado del lunes, ayer retomaron el vigor que mostraron la semana pasada al calor del “efecto PASO”. Así, durante esta rueda las acciones líderes escalaron 1,58% en la Bolsa porteña y llevaron al índice Merval a un nuevo récord: 23.262,38 puntos. El dólar, en tanto, mostró una leve alza, impulsada por una menor liquidación de los agroexportadores ante la baja en los precios de la soja.

“Los inversores se resisten a impulsar un respiro, aun tras las fuertes subas post PASO, dado que apuestan por reformas económicas en busca de acelerar -y darle sustentabilidad- al crecimiento, y además reciben ‘upgrade’ desde bancos internacionales”, señaló el analista Gustavo Ber.

Bolsa

En un Merval dominado por los resultados positivos y con un volumen diario de $ 507 millones, se destacaron el Grupo Financiero Galicia, con una mejora de 5,03% y un volumen de negocios de $ 51,8 millones, seguido por Agrometal, con una suba de 4,87% y operaciones por $ 8,4 millones.

María Laura Segura, del Grupo SBS, destacó que “los bancos en general se destacaron por sus subas”. Macro sumó 3,55% y el Francés 3,05%.

Además, las empresas con mayor ponderación en el panel también terminaron con alzas: Pampa Energía avanzó 1,97% e YPF 1,6%. De esta forma, el MERVAL suma 7,6% en el mes y 37,5% en el año.

Segura resaltó también que “dentro del total operado diario, sobresalieron tres empresas del Panel General (Grupo Financiero Valores, Grupo Clarín y BYMA), que alcanzaron el 12% de participación entre las tres acciones”.

Con esta alza, el mercado local volvió a distinguirse del rumbo de las bolsas externas de Europa y de Estados Unidos, que cerraron con una mayoría de bajas

En el mercado de renta fija, “los bonos denominados en dólares abrieron con tono vendedor. Sin embargo, las menores tasas de bonos del Tesoro ayudaron a la mejora de los precios y al cierre los bonos denominados en dólares más largos operaban US$ 1 por encima del cierre anterior”. El Discount ganó 1,2%, el Bonar 2046 lo hizo 0,7% y el bono internacional con vencimiento en 2117 sumó 1,3%. Mientras tanto, la cartera de Finanzas colocó US$ 750 M en Letes y $ 29.399 M en bonos del Tesoro.

“Es para destacar la performance de los cupones del PIB, con el TVPP, TVPA y TVPY avanzando entre 0,6% y 2,4%, por lo que en el acumulado del año, las subas alcanzan el 20%”, apuntaron desde Portfolio Personal.

Dólar

En el mercado cambiario, el dólar mostró una leve suba: en el segmento minorista escaló un centavo a $ 17,51, mientras que en el mayorista ganó 2 centavos y se vendió a $ 17,23. “Los bancos y empresas demandaron la divisa, con poca liquidación de exportadores, ya que los precios de la soja siguen con leve baja”, analizó Fernando Izzo, de ABC Mercado de cambio. “Los bancos hicieron swaps cambiarios para tomar y colocar fondos en pesos, con el uso de compra-venta de la divisa norteamericana para mañana y pasado, por un total de US$ 66 millones”, agregó.

El volumen negociado en el segmento de contado fue US$ 442,9 millones, en el MAE se pactaron sólo US$ 5 millones y en el Rofex US$ 350 millones. “En un escenario de menor actividad, el tipo de cambio pudo interrumpir una secuencia bajista de dos jornadas consecutivas, pero sin lograr una recuperación importante que lo aleje significativamente del nivel con que comenzó la semana corta por el feriado del lunes”, comentó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Granos

En el MATBA, la soja para mayo de 2018 quedó a 252 US$/TN. El trigo para enero de 2018 bajó US$ 1 a 158 US$/TN. El maíz bajó US$ 1,50 a 147 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió 1,21% y cerró a US$ 48,41 el barril, tras publicarse un fuerte descenso de las reservas semanales de crudo mayor de lo esperado en EE.UU. En tanto, el barril de Brent para entrega en octubre terminó en el mercado de futuros de Londres a US$ 52,57, con un alza de 1,38% respecto de la sesión anterior.

Oro

El metal precioso bajó 0,34% a US$ 1.290 la onza troy en Londres.