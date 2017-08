Las importaciones volaron 30% y el rojo ya acumula U$S 3.400 M

En julio, el país exportó por U$S 5.241 M e importó por US$ 6.039 M. Resultado: un rojo de US$ 798 M. En el año, acumula US$ 3.428 M, un récord.

Por Alejandro Radonjic

El Gobierno y los expertos comerciales dicen que no es una avalancha, pero vaya si se parece a una: en julio, las importaciones volaron 29,9%, la mayor suba de todo 2017. La suba es algo menor en cantidades (23,5%), pero sigue siendo importante. El dato alentador (y muy resaltado por el Gobierno) es que los drivers de las importaciones son los bienes de capital, así como sus partes y piezas. Los primeros volaron 54,7% y los segundos, 34,9%. Son, dicen, un testigo fiel del pulso positivo de la inversión. Aunque, en rigor, el rubro que más creció en el primer mes due el de vehículos automotores de pasajeros, que volaron 76%. Asimismo, bienes intermedios (24,8%) y bienes de consumo (19,7%) mostraron alzas sólidas también. Así, en el año, las importaciones crecen 15,4%.

La imagen se complica si miramos el lado opuesto del mostrador (las exportaciones), aunque el dato de julio fue uno de los mejores del año: tuvieron una suba de 5,2% y están apenas 1,2% arriba en 2017. Muy poco para sostener, como dice el Gobierno, que las exportaciones son uno de los drivers del crecimiento.

Como resultado, el desequilibrio comercial se agravó y es el más alto para su período en toda la Historia. Sin duda, parece hora que el Gobierno empieza a tomar nota de ese desequilibrio. Las importaciones totales fueron de US$ 6.039 millones y las exportaciones, US$ 5.241 millones. Resultado, un rojo de US$ 798 millones. Eso compara, además, con un saldo favorable de US$ 331 millones en igual mes de 2016. Así, el desequilibrio comercial asciende a nada menos que US$ 3.428 millones en 2017 y va para superar, cómodamente, los US$ 5.000 millones.

Los detalles

A nivel de rubros, los mayores aumentos de exportaciones de julio, en relación a igual período del año anterior, correspondieron a cereales (aumento de US$ 183 millones); piedras, metales preciosos, sus manufacturas y monedas (US$ 90 millones); material de transporte terrestre (US$ 76 millones); grasas y aceites (US$ 72 millones); productos químicos y conexos (US$ 65 millones); pescados y mariscos sin elaborar (US$ 57 millones) y metales comunes y sus manufacturas (US$ 43 millones) mientras que las mayores caídas de exportaciones se verificaron en semillas y frutos oleaginosos (US$ 278 millones); minerales metalíferos, escorias y cenizas (US$ 97 millones) y residuos y desperdicios de la industria alimentaria (U$S 62 millones).

Los productos con mayores aumentos de sus exportaciones fueron maíz en grano, oro para uso no monetario, vehículos para el transporte de mercancías, biodiesel y camarones, langostinos y otros decápodos. En sentido contrario, los productos cuyas exportaciones registraron mayores caídas interanuales fueron porotos de soja excluidos para siembra, minerales de cobre, harina y pellets de la extracción del aceite de soja, limones y minerales de plata y sus concentrados.

Por último, los mayores aumentos de exportaciones, respecto a igual mes de 2016, se registraron para Estados Unidos (US$ 138 millones), Chile (US$ 75 millones), España (US$ 66 millones), Brasil (US$ 55 millones), Canadá (US$ 47 millones) y Suiza (US$ 42 millones).

Analizadas a nivel de secciones, capítulos y productos, las importaciones que más crecieron en julio de 2017 respecto de igual período del año anterior correspondieron a vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, con un aumento de US$ 433 millones; partes destinadas a motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos, con un aumento de US$ 132 millones; circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados para aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, de telecomunicación por corriente portadora o digital, con una suba de US$ 38 millones y, por último, máquinas automáticas para procesamiento de datos, con una suba de US$ 35 millones.

“Los mayores aumentos de importaciones registrados en julio de 2017 respecto de igual mes del año anterior tuvieron como principales orígenes Brasil (US$ 520 millones), China (US$ 301 millones), Estados Unidos (US$ 163 millones), Bolivia (US$ 104 millones), Canadá (US$ 94 millones) y Guinea Ecuatorial (US$ 75 millones, correspondientes a gas licuado)”, informó el Indec.