El dólar volvió a subir y se acerca a los niveles previos a las PASO

El dólar sumó hoy 15 centavos (0,87%) a $ 17,36 para la venta en el segmento mayorista, mientras que en pizarras de bancos y casas de cambio la divisa avanzó a $ 17,62. De esta manera, entre ayer y hoy el dólar minorista recortó casi la mitad de lo que bajó entre el lunes y el martes, cuando desde el valor de cierre de $ 17,99 del viernes pasado cayó hasta $ 17,35 como consecuencia del resultado electoral del domingo.

Sin embargo, Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, consideró que “el rebote de los precios del dólar no ha logrado todavía que su nivel se acerque a los máximos históricos registrados en la semana previa a las PASO y sólo ha logrado ubicarlo en un rango algo más acorde a las expectativas del mercado, confirmando en cierta forma los anticipos que presagiaron un piso ubicado algo por encima de los $ 17,30”.

En ese sentido, cabe recordar que el dólar mayorista llegó a subir hasta $ 17,80 para la venta antes de las elecciones PASO en las que el oficialismo obtuvo resultados mejores a los esperados por el mercado, mientras en pizarras había superado los $ 18 durante algunas ruedas y que el BCRA debió itervenir fuertemente con ventas por más de US$ 1.800 millones para contenerlo.

El volumen operado ascendió a US$ 599 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron US$ 35,50 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y US$ 827 millones en el ROFEX. La posición diciembre de 2017 cerró a $ 18,71, con un alza de 0,4%.

En el Banco Nación, el dólar cerró hoy a $ 17,15 y $ 17,55 para las puntas compradora y vendedora respectivamente, con una suba de 20 centavos con respecto a la víspera.

Por su parte, el denominado “dólar blue”, que opera en el mercado informal, también subió hasta los $ 18,36.