Dólar récord a $ 18,04, pese a las fuertes ventas del BCRA

Una decidida intervención del Banco Central no logró sostener el valor del dólar que hoy alcanzó el récord de $ 18,04 para la venta al público, en una jornada con un volumen de operaciones de US$ 976,8 millones, cifra que no se registraba desde hace más de un año en el mercado local. Las compras de cobertura no dieron tregua a la autoridad monetaria, de cara a las elecciones PASO del domingo.

Fuentes del mercado estimaron que el Banco Central sacrificó hoy más de US$ 600 millones de las reservas internacionales, con lo que acumula ventas por unos US$ 1.300 millones desde el viernes 30 de julio.

En una rueda que comenzó con importantes órdenes de compra, la divisa alcanzó máximos de $ 18,07 para la venta al público pero comenzó a bajar con las ventas oficiales. Así, el tipo de cambio cerró en $ 17,53 para la compra y $ 18,04 para la venta, según el precio promedio en el segmento minorista.

En el Banco Nación, la divisa terminó en los mismos valores de ayer: $ 17,50 y $ 17,90 en las puntas compradora y vendedora, mientras que en el mercado mayorista el dólar cerró en $ 17,60 para la compra y $ 17,70 para la venta, con una caída de algo más de 2 centavos respecto al cierre de ayer.

“La dolarización de portafolios y la huída hacia el dólar requirieron una enérgica acción del Central para acotar la evolución de los precios”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

“Se calcula entre operadores de bancos que entre el BCRA y el Nación en sus intervenciones de hoy, vendieron aproximadamente unos US$ 600 millones”, estimó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

La intervención de hoy sirvió para que en el segmento mayorista la divisa ceda 2,30 centavos a $ 17,70, tras tocar un máximo de $ 17,82.

En los futuros, se transaron US$ 23 millones en el MAE y US$ 658,50 millones en el ROFEX (el contrato a diciembre de 2017 subió a $ 19,395, 0,25%).

“El mercado y los agentes económicos parecen estar testeando el nivel de respuesta oficial ante un cambio de expectativas que alienta el traspaso de carteras de inversión hacia un activo seguro como es el dólar en el plano local”, agregó Quintana.