“El dólar no es nuestro problema, es la inflación”

Mauricio Macri pidió hoy, durante un acto de campaña en Bahía Blanca, el apoyo de los votantes en las próximas elecciones para los candidatos de Cambiemos. De cara a las PASO y a las legislativas de octubre, el Presidente sostuvo que “tenemos la oportunidad de decir que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo de corazón, todos juntos diciendo la verdad, con transparencia, con las manos limpias, por Argentina, por nosotros y por nuestros hijos”.

“Les digo que, pese a todas las felicitaciones que recibamos del mundo, soy el primero en saber que estamos en el comienzo del camino y que falta, que no me voy a olvidar de ninguno y que voy a trabajar hasta el último día tratando de ayudar a que todos los argentinos tengan esa oportunidad de progresar, de desarrollarse, de eligir donde vivir, donde trabajar, que ningún bahiense más se tenga que ir de esta ciudad porque no hay trabajo”, expresó el presidente.

“Bahía Blanca y el sur argentino van a hacer una potencia mundial en la generación de energía eólica, y esperamos que, como van a hacer tantos, algunos vengan a fabricarlos acá”, dijo Macri

Del acto participaron, además, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal; los precandidatos a senadores Esteban Bullrich y Gladys González; a diputados nacionales, Graciela Ocaña, Héctor “Toty” Flores y Guillermo Montenegro, junto a legisladores provinciales e intendentes de la Sexta Sección Electoral, entre otros.

Macri contó que, previo al acto, un periodista le había preguntado si estaba preocupado por la situación del dólar: “Yo le dije que no, el dólar no es nuestro problema. Nuestro problema es la inflación. Fortalecer nuestra moneda es fortalecer al trabajador, es no robarle al trabajador, no robarle al que menos tiene”.

Y agregó: “Porque la inflación es eso, te estafa, no sabés cuánto valen las cosas; entonces los vivos se aprovechan y vos tenes que resistir con tu sueldo que cobrás a principio de mes y tenés que aguantar todo el mes”, agregó.

El mandatario también habló sobre las obras públicas que se están llevando a cabo en la ciudad, como “la llegada de los molinos de viento para los parques eólicos” que se instalarán próximamente. “Bahía Blanca y el sur argentino van a hacer una potencia mundial en la generación de energía eólica, y esperamos que, como van a hacer tantos, algunos vengan a fabricarlos acá, así tenemos más trabajo todavía”, se entusiasmó.

Asimismo, dijo que en el caso de la construcción “primero empezamos con la obra pública y decían ‘no arranca, no arranca’, pero nos dejaron un cascajo desarmado, lleno de corrupción. Tuvimos que empezar a enderezar todos el equipo para que funcione y coordinar la Nación, la provincia y la ciudad, y trabajar en equipo como nunca antes había trabajado”.

Sobre la Ley Pyme, el Presidente planteó que ellas “son las que van a generar el 70% de los trabajos en los próximos años porque también van a venir grandes compañías del mundo y están viniendo a invertir”. “Con la robótica, con la inteligencia artificial, la mayor cantidad de empleo va a venir de la mano de la pyme y por eso sacamos esta ley que lo que hace es permitirle pagar el IVA cada 90 días, entonces accede a más capital de trabajo para poder crecer”, afirmó.

En ese sentido, Macri sostuvo que “necesitamos que la provincia pueda adherir y que los otros partidos, tanto el Frente Renovador como el kirchnerismo, apoyen a la gobernadora para que se adhiera a la ley Pyme que acaba de sacar el Congreso”.

También mencionó la Ley de ART como herramienta para enfrentar a “la mafia de la industria del juicio laboral”. “Tenemos que combatirlo y para eso sacamos una ley de accidentes de riesgos de trabajo a nivel nacional, que tienen que adherir cada provincia y la provincia de Buenos Aires todavía no adhirió. Tiene media sanción porque el Frente Renovador y el kirchnerismo no apoyan que se adhiera esta ley de ART”, advirtió.

“Todo ésto que hemos dicho, este crecimiento que ha comenzado en Argentina, este camino que empezamos a recorrer, es imposible que en 18 meses haya alcanzado a todos los argentinos, eso hubiera sido magia porque en 18 meses no se construye el país que soñamos que incluye absolutamente a todos”, remató.