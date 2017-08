El dólar comenzó la semana con un leve avance y cerró a $ 17,49

El dólar comenzó la semana con una suba marginal de un centavo en el segmento minorista al cerrar a $ 17,49, mientras que en el mayorista terminó a $ 17,23. La cotización de la divisa no mostró fluctuaciones de importancia a lo largo de la jornada.

“La paridad de fuerzas decanta en un desarrollo cansino de las sesiones en el mercado cambiario, sigue confirmando la sensación de escasa variación en los pocos días que restan para terminar agosto y augura que lo hará en un nivel sensiblemente más bajo que los máximos históricos registrados a fines de julio”, señaló Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Así para la venta al público el dólar terminó a $ 17,03 para la compra y $ 17,49 para la venta, de acuerdo al precio promedio que informa diariamente el Banco Central. En el Banco Nación, la divisa estadounidense avanzó dos centavos y cerró en $ 17,03 y $ 17,43 para la compra y la venta, respectivamente.

En el mercado mayorista, el la divisa cerró a $ 17,13 comprador y $ 17,23 vendedor.

“El mercado de cambios estuvo bastante estabilizado entre oferta y demanda. Los bancos operaron en el mercado de dinero en el “call-money” con un leve aumento de tasa, a 27% de tasa nominal anual y en el mercado secundario de Lebac se operaron el equivalente de pesos a US$ 290 millones a una tasa de 27 a 27,40% TNA desde 23 días hasta 260 días”, indicó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios.

El analista agregó que “la oferta provino de la exportación por un poco más de US$ 100 millones y la demanda de bancos fue para el pago de obligaciones y giros al exterior de empresas”.

Como todos los lunes la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales indicó los datos de ventas, en los que se observa una caída en el ingreso de exportadores de cereales y oleaginosas. La semana pasada vendieron US$ 381,5 millones contra los U$S 601,3 millones de la semana anterior.

El volumen de negocios ascendió a US$ 437,2 millones en el segmento de contado, una cifra 28% menor que la registrada el viernes pasado, mientras que en el de futuros del MAE se concretaron operaciones por US$ 32 millones. En el Rofex se operaron US$ 564 millones. El plazo más largo fue diciembre a $ 18,48.