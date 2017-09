El dólar bajó 1,87% en agosto y cerró a $ 17,60

El dólar cerró hoy a $ 17,60 para la venta al público. Así, tras las suba previa a las PASO acumuló una baja en agosto de $ 0,33, lo que a 1,87% respecto del cierre de julio.

En el segmento minorista, el precio promedio de cierre fue de $ 17,14 para la compra y $ 17,60 para la venta, mientras que en el Banco Nación la divisa estadounidense cayó 10 centavos respecto del precio de ayer y cerró en $ 17,10 y $ 17,50, respectivamente. En el mercado informal, terminó se vendió a $ 18,23.

En el mercado mayorista, el dólar terminó a $ 17,21 comprador y $ 17,31 vendedor, en una rueda volátil en la que alcanzó máximos de $ 17,42 y mínimos de $ 17,29.

“Marcada volatilidad y cambios bruscos de tendencia caracterizaron la última rueda del mes, que tuvo en el final una baja pronunciada”, indicó el analista Gustavo Quintana. También destacó que “en el año, el ajuste del tipo de cambio se ubica en el orden del 8,94%, un dato que indica una variación inferior a la inflación anualizada”.

Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, señaló que “una vez cubiertos los riesgos de cambio de bancos, empresas e inversores, apareció la oferta del dólar mayorista con el objetivo de encontrar un mayor rendimiento en inversiones en pesos del mercado secundario de Lebac donde a 20 días se negocia a una tasa de 27,45% y hasta 258 días a 27,35% de tasa”. “La demanda estuvo dominada por órdenes de compra de la divisa por parte de empresas energéticas, lo que mantuvo por un par de horas el precio del dólar por encima de los $ 17,37 pero los flujos financieros que se liquidaron más tarde, lograron bajar el precio”, agregó.

El volumen negociado en el segmento de contado fue de US$ 532,5 millones, mientras que en el de futuros del MAE se hicieron US$ 278,5 millones. En el Rofex, operaron US$ 833 millones, de los cuales el 40% fue a setiembre a un precio de $ 17,51. El plazo más largo operado fue abril del 2018 a $ 19,80.