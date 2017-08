Se despertó el dólar y en el mercado minorista llegó a $ 17,64

Después de varias ruedas donde prevaleció la tranquilidad, el dólar se volvió a despertar. En la city cuentan que tuvo que ver con posiciones de cobertura de fin de mes y algunas compras puntuales de los privados que hicieron mover el tablero del billete verde. Así, la fuerte reacción del dólar mayorista mostró precios de cierre de $ 17,295 – $ 17,395 (compra y venta, respectivamente). O sea, un alza de dieciséis centavos sobre los valores del lunes.

“El mercado de dólar mayorista spot se negoció levemente tomador en la apertura hasta niveles de $ 17,34, donde apareció la exportación. No obstante, a partir de $ 17,31 algunas compras de bancos oficiales estimadas en US$ 40 millones le dieron nuevo impulso a la divisa”, explicaron desde Global Agro Brokers. La suba del dólar se dio, además, con una mejora del volumen de operaciones: en el segmento de contado se hicieron US$ 560,78 millones.

Los futuros se negociaron en cambio muy ofrecidos, en particular en la parte corta de la curva, que no convalidó el alza del spot y recortó fuerte las tasas implícitas hasta cerrar la corta en negativo. En el Mercado Abierto Electrónico (MAE) se operaron US$ 52,90 millones en futuros, mientras que en la plaza del Rofex, por caso, el volumen llegó a US$ 683 millones.

En el mercado minorista, el billete que operan en casas de cambio y bancos terminó en $ 17,64, una suba de quince centavos. En algunas entidades se terminó vendiendo sobre el cierre hasta $ 17,70, previendo que la apertura de mañana podría también contar con ciertas presiones alcistas. En el mercado del dólar blue, por otro lado, se vio un tímido repunte hasta $ 18,35. Pero al revés de lo que ocurre en la plaza oficial, el precio fue con una merma en el caudal de negocios.

Según el analista financiero Christian Buteler‏, el dólar al que se accede operando con los papeles de YPF quedó en $ 17,35; mientras que el tipo de cambio que surge de tomar la base monetaria sobre las reservas presenta un dólar de $ 17,94.

De todas maneras, la suba del billete en la city fue interpretada como un movimiento para nada alarmante. “Hubo un demanda sólida y con la menor oferta, alteraron la placidez del mercado cambiario e impulsaron un salto en la cotización del dólar. También jugó la proximidad del cierre de agosto y los ruidos externos se combinaron para potenciar los pedidos de compra de dólares”, puntualizó Gustavo Quintana, operador de PR Cambios.

En un contexto donde las tasas en pesos siguen elevadas y lo que pagan los dólares es un retorno muy bajo, algunos creen que la apuesta por la manía verde es claramente perdedora en este contexto. Augusto Posleman, director de Portfolio Personal, dice que hay dos opciones clásicas bancarias para los dólares: la caja de seguridad o un plazo fijo que en el mejor de los casos paga una tasa de interés de no más del 1%. “Para nosotros, una opción conservadora pero mucho más rentable sería comprar letras del tesoro hasta un año de plazo con rendimientos del 3%, o en su caso, bonos de corto plazo, al 2023, 2024, con rendimientos del al 4,5%, 5% y hasta 7%. Para inversores más agresivos hay bonos más largos y por supuesto las acciones”, dice el especialista para poner a mover los dólares que la gente acapara.