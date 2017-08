“El crecimiento ya arrancó y seguirá en 2018-2019”

Entrevista a Miguel Kiguel Director de Econviews

El Economista dialogó con Miguel Kiguel, director de Econviews, sobre su visión de la marcha de la economía.

¿Cómo viene el nivel de actividad?

Cuando uno mira los números, observa que los brotes verdes se están generalizando. La construcción, por ejemplo, está arriba de 17% interanual; el agro está 4% y la industria, 6,6%. La economía está yendo para arriba, pero no a tasas chinas como en los 2000. Es más módica y lenta, pero viene con fuerza. Lo que viene atrasado es el consumo, y sobre todo en los canales tradicionales de ventas minoristas, como shoppings y supermercados. Allí los números no muestran realmente la reactivación que hay, pero es una cuestión de tiempo. La película es esperanzadora.

¿Cuáles son los riesgos a que la “película esperanzadora” no lo sea tanto?

Veníamos de un período de casi seis años en los que la economía se movía como un serrucho. Crecías en el año electoral y caías en el siguiente. A diferencia de ese período, veo que la economía, ahora, no está impulsada por un aumento del gasto público que, de hecho, va a caer un poquito como porcentaje del PIB. No es impulsado por más déficit. Es parte de un ciclo económico en el que el motor es y será la inversión. A pesar del sesgo contractivo de la política monetaria. Por eso creo que el crecimiento se va a mantener y nuestra estimación provisoria es de 3,8% para 2018. Eso, creemos, se extenderá hacia 2019 porque, una vez que la economía arranque, el consumo va a ir para arriba, aunque no va a ser un boom, y eso es 75% del PIB.

Hoy se escucha que “la recuperación no se siente”. ¿Usted cree que eso se irá diluyendo a medida que avance la economía y se vaya derramando sobre el consumo?

Sí, aunque ese derrame puede ser desparejo. Hoy, el interior, sobre todo Santa Fe y Córdoba, está creciendo más fuerte que el conurbano, y eso se ve en las encuestas de confianza de los consumidores. Hay sectores que andan bien y otros que, aún en la fase agregada más expansiva, siguen algo rezagados, y quizás sigan así.

¿Cómo viene la inflación?

El mercado parece creer que está corriendo algunos meses detrás de las metas… Las metas, que puso Alfonso Prat-Gay allá por enero de 2016, no se cumplirán en 2017. La inflación terminará en la zona de 22%, aunque el último trimestre va a estar algo más cerca del 17% anualizado. Para el 2018, la meta de 8-12%, una vez más, luce ambiciosa, aunque el BCRA va a hacer todo lo posible para que se ubique en eso.

Aún así, y suponiendo que se ubique en 15-17%, va a ser una de las más bajas desde el 20012002…

Si es 15-17%, y yo creo que va a estar en ese rango, que va a ser un logro muy importante. El 2019 está lejos. El BCRA viene atrás, pero la viene peleando y bien.

Se habla de encarar reformas estructurales y el Gobierno parece decidido a ello. ¿Por dónde avanzará el Gobierno y adónde tiene márgenes?

La reforma tributaria la tiene jugada a full. Algo va a tener que hacer, aunque no tenga mucho espacio. Pueden cambiar algún impuesto por otro, pero no tienen margen para bajar la presión tributaria. Se puede trabajar sobre Ingresos Brutos, y es necesario, pero las provincias lo tienen que recuperar por otro lado. Hay que ver cómo lo manejan. Con el blanqueo laboral y con buscar reglas para que más gente entre en el mercado formalmente algo se puede lograr, pero no se va a lograr todo porque las cargas patronales siguen elevadas y no hay espacio para bajarlas tanto. Se puede lograr algo más de flexibilidad, aunque no sé si con una reforma, o a través de los acuerdos sectoriales tan usados. Podría generalizarse. Y, por último, necesitamos una reforma del mercado de capitales, que creo que va a salir cuando se calmen las cuestiones políticas.