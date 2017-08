Cavallo sobre Macri: “Su Gobierno va a ser bueno”

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, participó ayer en un almuerzo organizado por el Rotary de Buenos Aires, en el marco del ciclo de conferencias “Qué pretendo para Argentina”, donde detalló algunos ejes de su nuevo libro “Las reformas económicas argentinas de 1990 en una perspectiva contemporánea e histórica”, que escribió junto a su hija Sonia. También dijo que el presidente, Mauricio Macri, “tiene una mentalidad moderna y su Gobierno va a ser bueno”.

“Macri es un hombre que conoce el mundo y tiene una mentalidad moderna. Creo que es una oportunidad grande para Argentina, que su gobierno va a ser bueno y vamos a salir a flote, no por cuatro u ocho años, sino por mucho más tiempo”, dijo.

Además el ex ministro, que catalogó al ex presidente Fernando De la Rúa como “un político como los que debería tener la Argentina pero al que le tocó manejar una situación sumamente compleja”, afirmó: “Néstor y Cristina Kirchner son personas absolutamente inescrupulosas que no buscan el bienestar de la Argentina y que quisieron enriquecerse personalmente, ambiciosos del poder y del dinero. Nunca tomaron la política para el servicio del bien común”.

También aseguró que “la convertibilidad es algo que nunca habría que haber abandonado”. Explicó: “Se abandonó cuando se pesificó compulsivamente la economía, cuando se dijo todos los contratos que estaban firmados en dólares pasan a ser contratos en pesos. Esto significó la destrucción de la base contractual de la economía”.