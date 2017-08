Para Caputo, Argentina será “emergente” en 2018

Durante el tercer encuentro organizado ayer por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), funcionarios del Gobierno estimaron que Argentina entrará el año próximo al índice de mercados emergentes del MSCI y que se espera una mayor participación financiera de las pymes.

Por un lado, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, se mostró optimista con que “Argentina será la estrella de las próximas décadas en la región” y pronosticó que el año próximo el país quedará dentro del MSCI. También sostuvo que el objetivo es entrar en la OCDE, un proceso que llevaría unos tres años y que otorgaría un “sello de calidad de que somos un país que estamos implementando las mejores prácticas, lo cual aumenta las chances de que lleguen más inversiones directas”.

En su exposición, Caputo destacó que este año el país se financió a tasas promedio del 4,6%, las que consideró “las más bajas de la Historia” y que permitieron a muchas empresas “hacer ofertas en el mercado secundario a ratios más parecidos a los de los países desarrollados”.

Esto se da además en un contexto financiero internacional “más benévolo que cuando ganó (Donald) Trump”, ya que “el mundo está creciendo moderadamente y entonces el proceso de reacomodamiento de tasas se esta dando gradual y ordenadamente”. A esto ayuda “que Brasil dejó de caer y se estima que va a crecer el año próximo”.

El funcionario también ratificó que el Gobierno “siempre” va “a cumplir con las metas de reducción del déficit” y se quejó de que “algunos economistas pongan en duda” esto. Y al trazar un balance del primer año y medio de gestión, consideró que “los mayores logros” fueron superar “la bomba” heredada del dólar futuro, levantar el cepo cambiario y cerrar con los holdouts. “Hace un año estábamos en default y ahora estamos logrando la inclusión financiera, que el crédito llegue a todos los argentinos, como se ve con los préstamos hipotecarios a 30 años y otros créditos a 10 años”, subrayó.

CNV

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Marcos Ayerra, destacó que en el primer semestre hubo un aumento del 37% de las emisiones y se mostró optimista con que las pymes incrementarán su participación en el mercado: “A través de las ON Simple se espera que entren entre 30 y 40 pymes en los próximos 60 días y vamos a duplicar la cantidad hacia fin de año”.

Sin embargo, el funcionario aseguró que aún el mercado de capitales representa apenas el 20% del nivel que hay en la región: según dijo. el mercado local administrado por la CNV maneja activos por alrededor de US$ 60.000 millones, contra unos US$ 250.000 millones o US$ 300.000 a nivel regional.

El titular del organismo regulador manifestó además que “hace falta que haya más emisores”, ya que “actualmente hay unos 250” y el objetivo es llegar a “1.000”. En ese sentido, informó que la ley de reforma del mercado de capitales contempla la posibilidad de “un proceso rápido para emitir” bonos, con el objetivo de “que las empresas puedan aprovechar las oportunidades de mercado”.

Por otra parte, anticipó que se fomentará lo que denominó “bonos de proyecto”, es decir títulos de deuda para financiar determinadas obras de infraestructura. Este tipo de emisiones son pioneras en Europa, donde están avaladas por el conjunto de la UE y tienen además respaldo del Banco Europeo de Inversiones.