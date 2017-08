Brote engañoso: exportaciones caen (en cantidades)

A diferencia de lo que dice el Gobierno, las exportaciones no son un motor del crecimiento y, además, caen en cantidades

El ICA del Indec muestra que las exportaciones están creciendo en 2017 y, según el Gobierno, es uno de los motores de la recuperación. Sin dejar de ser cierto, el fenómeno está ciertamente sobredimensionado. Para empezar, la suba de las exportaciones es módica (0,8%). En números absolutos, implica que, en 2017, se exportaron US$ 220 millones más que en 2016. Luce difícil que esa alza (cierta e innegable) sea un motor considerable de la recuperación en una economía con una PIB superior a los US$ 500.000 millones.

Además, las exportaciones, medidas en cantidades, algo así como las “exportaciones núcleo”, es decir, no afectadas por las variaciones de precios, cayeron 3,5% en el segundo trimestre, confirmó ayer el Indec. La suba, medida en dólares, se explica, entonces, por el “efecto precio”.

El primer semestre

“En el primer semestre de 2017, el índice de precios de las exportaciones se incrementó 4,6% y el índice de cantidades se contrajo 3,6%, en ambos casos respecto a igual período del año anterior. El valor de las exportaciones de mercancías registró en ese período un aumento de 0,8%”, dijo el Indec.

Asimismo, “los índices de precios y de cantidades de las importaciones se incrementaron en el primer semestre de 2017, de manera interanual, 6,0% y 6,5%, respectivamente. El valor de las importaciones aumentó 13% respecto a igual período del año anterior”, agregó el informe. Eso explica el salto en el rojo comercial, que amenaza con trepar hasta US$ 5.000 millones en 2017.

Va y viene

“El índice de términos del intercambio, que mide la evolución del poder de compra de una unidad física de exportación en términos de importaciones, en el segundo trimestre, registró una baja de 4% comparado con igual período del año anterior. Medida en valor, equivale a una pérdida de US$ 599 millones en los términos del intercambio. O sea, en el segundo trimestre del año, el saldo de la balanza comercial fue deficitario en US$ 1.536 millones. Si en ese período se hubiesen registrado los mismos precios que en igual trimestre de 2016, el saldo comercial habría sido deficitario solo en US$ 823 millones”, manifestó el Indec.