El BID aprueba US$ 960 millones

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó financiamiento condicional por US$ 960 millones, cuyo primer tramo será por un monto de US$ 305 millones. Se destinará a mejorar el acceso a saneamiento, incrementar la disponibilidad de agua potable, apoyar el fortalecimiento y sostenibilidad de AySA (empresa operadora de los servicios) y mejorar las condiciones de tratamiento y disposición de las aguas residuales para los habitantes del primer, segundo y tercer cordón de la zona metropolitana de Buenos Aires, donde habitan más once millones de personas.

La primera parte de la línea de crédito se utilizará para financiar la ampliación del sistema de alcantarillado en los partidos de Moreno y San Miguel, que beneficiará a 19.000 hogares con la construcción de los colectores Las Catonas y Mariló, y que permitirá tratar las aguas residuales generadas por más de 210.000 habitantes.

Además, está prevista la construcción del emisario de Berazategui, que asegurará una disposición adecuada de las aguas residuales generadas por 5,1 millones de habitantes y que son vertidas al Río de la Plata.

El proyecto también incluye la compra de equipos para reducir las pérdidas físicas de agua y disminuir la demanda insatisfecha de agua potable para cerca de 130.000 personas.

Finalmente, el préstamo contempla el financiamiento de acciones de fortalecimiento institucional mediante la mejora del marco regulatorio de AySA, de las capacidades y competencias del personal de la empresa, y la reorganización operativa para hacer frente a la ampliación del área de prestación de los servicios.