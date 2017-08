El BCRA volvió a frenar el alza del dólar con una fuerte intervención

La autoridad monetaria logró contener a la divisa en $ 17,97 producto de sus ventas por alrededor de US$ 200 millones, según los analistas

El Banco Central volvió hoy a vender divisas para frenar otra escalada del dólar y logró mantener la divisa sin cambios en relación a la jornada de ayer, en un escenario en que la demanda sigue creciendo ante la incertidumbre que genera la proximidad de las PASO. Así, en bancos y casas de cambio, la moneda se vendió a $ 17,97, mientras que en el segmento mayorista cerró a $ 17,72 vendedor y en el circuito paralelo a $ 18,40.

“Por segundo día consecutivo, la presencia del BCRA en el desarrollo de las operaciones acotó la corrección del tipo de cambio conteniendo la presión que ejerce la demanda resultante de un proceso de dolarización típico de un período preelectoral”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

La autoridad monetaria informó ayer que vendió US$ 165 millones, que se sumaron a más de US$ 40 millones vendidos el último jueves y a más de US$ 300 millones del viernes 30 de julio, con los que amortiguó el alza del tipo de cambio.

“Se estima que para mantener un relativo equilibrio (el Banco Central) tuvo que vender (hoy) cerca de US$ 200 millones”, calculó Fernando Izzo, de ABC Mercado de cambios).

“Los operadores están del lado de la demanda, ya que la poca exportación cerealera que se está liquidando no alcanza para cubrir las necesidades del mercado, ante las próximas elecciones de fin de semana, para cubrir lo que solicitan los bancos, empresas e inversores”, dijo Izzo.

La intervención de esta jornada sirvió para que la divisa cierre en $ 17,723 en el segmento mayorista, una ganancia de 2,30 centavos, en una jornada en la que se negociaron US$ 654 millones en el mercado de contado (spot) y US$ 468 millones en el ROFEX (el contrato a diciembre de 2017 subió a $ 19,365, 0,36%).

“Como está pasando últimamente, los operadores están del lado de la demanda, ya que la poca exportación cerealera que se está liquidando no alcanza para cubrir las necesidades del mercado, ante las próximas elecciones de fin de semana, para cubrir lo que solicitan los bancos, empresas e inversores que están transfiriendo sus activos en pesos, a otros dolarizados”, amplió Izzo.

“Los precios del dólar encuentran un techo originado en la decidida acción oficial pero igual se ubican en un rango no muy alejado de los máximos históricos conseguidos en el final de la última semana de julio”, agregó Quintana.