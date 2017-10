“El negocio de los cajeros deja una renta del 12%”

Entrevista a Sebastián Ponceliz Odissey Por Ariel Bazán

Una nueva inversión para argentinos que quieren apostar en Estados Unidos propone comprar una red mínima de 20 cajeros automáticos y ganar comisiones con cada transacción hecha en ellos. Esto es lo que ofrece la empresa Odissey Financial Group, que fue fundada por el argentino Sebastián Ponceliz y ya abrió oficinas en Argentina.

¿Qué servicio presta Oddisey?

Ofrecemos a los clientes comprar una red de cajeros automáticos en Estados Unidos que le de una rentabilidad por cada transacción hecha. Nosotros colocamos los cajeros automáticos en determinadas locaciones, los programamos, los conectamos a las redes de transacciones y administramos la parte técnica y logística de carga de dinero. En EE.UU., a diferencia de lo que pasa en Argentina, el 45% de los cajeros pertenece a privados porque la decisión política que tomó el gobierno americano es que la mitad del M1 –el cash circulante– esté privatizado para que ese esfuerzo de administración física lo hagan los privados.

¿Cuántos argentinos entraron ya a este negocio?

Tenemos 70 clientes. Hace tres años que tenemos este modelo de negocio y en el último semestre se aceleró bastante y tenemos 40 clientes con contratos nuevos. Triplicamos la facturación año por año, no estamos llegando ni por lejos a una etapa de amesetamiento, y ya tenemos clientes en México, Brasil, Europa, Perú.

¿Cuánto debe desembolsar el inversor para entrar al negocio?

El cliente debe pagar US$ 7.000 por cada cajero automático –20 es el mínimo que puede adquirir– y coloca otros US$ 2.000 de working capital (capital de trabajo) que circula en la red. Es decir, debe desembolsar US$ 140.000 por los cajeros y después otros US$ 40.000 de capital de trabajo, es decir un total de US$ 180.000. Y además, deberá abonar una tarifa de mantenimiento que cobramos por mantener el servicio de carga, que va de US$ 0,50 centavos a US$ 0,30 centavos en forma decreciente según las transacciones que tenga el cajero.

¿Cómo sigue después la operatoria y cuáles son las tarifas?

Una vez que está hecho eso, buscamos las locaciones donde poner los cajeros, hacemos un contrato por la locación en esos lugares, los colocamos y los programamos. Cuando algún usuario del cajero retira los fondos se debita además unos US$ 3 de fee que cobra el dueño del cajero automático, que recibirá los fondos de 24 a 48 horas según el momento de la transacción. El cliente recibe además 15 centavos de un concepto que se denomina inter-exchange, una ley de la Fed que obliga a los bancos a pagar al dueño del cajero automático 15 centavos por transacción.

¿El cliente interviene en algún momento en la operatoria?

De todo el cash mangement nos encargamos nosotros y el cliente puede, a través de su celular, ver la perfomance de cada uno de sus cajeros, controlar el ingreso del dinero en la cuenta bancaria, cuánto se cobra, etc. Es decir, tiene un control absoluto sobre todo el negocio y el flujo de caja en tiempo real.

¿Cuánta es la rentabilidad para el inversor?

El primer año de entre el 10% y el 12%, el segundo entre el 25% y el 35% y el tercer año ya llega al 40%. Y esto es porque los cajeros van creciendo progresivamente en cantidad de transacciones.

¿Y no les convendría a ustedes operar directamente los cajeros?

Nosotros también ganamos porque cuando el dueño del cajero obtiene su fee, nosotros recibimos 6 centavos. Este negocio consiste en tener muchos cajeros para tener más volumen de transacciones porque nosotros cobramos también de cada transacción. Cuando empezamos teníamos cajeros propios, pero la gente nos decía que quería hacer el mismo negocio y así nos convertimos en una empresa de servicio.

¿Estos cajeros sólo operan con efectivo o transacciones electrónicas, dada la tendencia que hay de operar cada vez más digitalmente?

Según datos de la Reserva Federal, el uso del cash está creciendo al 17% anual y hoy el 45% de las transacciones menores a US$ 25 en EE.UU. se hacen en efectivo, que son las que hacen la gente de bajos ingresos. Nuestro negocio apunta a esa población, que está menos bancarizada y que es la que crece más rápido. Por eso, si ves nuestros mapas de instalación, vas a ver que nuestros cajeros están en las zonas de bajos ingresos que cada vez consumen más cash.