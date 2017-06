Transparencia laboral: diferencial entre las empresas

Por Dave Curran Cofundador y director de operaciones de Love Mondays

La idea de que es beneficioso para las empresas dar a conocer de manera transparente cómo son, cuál es su clima laboral y el detalle de sus rangos salariales es algo que puede no ser del todo aceptado por la cúpula de las compañías. Hace no muchos años, esto se consideraba información confidencial que había que mantener en reserva. Pero hoy, con la información a disposición en Internet, el escenario no es el mismo.

¿Qué provocó este cambio? Las empresas debieron ir adaptándose a las sucesivas generaciones de empleados y, llegados los millennials, queda claro que se necesita más que la información del sueldo para elegir un trabajo. Los profesionales del presente necesitan confiar en la empresa y eso implica necesariamente conocerla. Desde la perspectiva de la empresa, que el trabajador la elija conociéndola más en profundidad aumenta las posibilidades de que se trate del candidato ideal, ya que reduce la probabilidad de que el profesional se encuentre con aspectos que no le agradan o no se adaptan a su filosofía de vida y renuncie, generando una rotación laboral que tiene un costo alto en tiempo invertido en capacitación y también en dinero.

Así como se crearon herramientas online que evalúan hoteles, sitios de compraventa y pasajes, se han creado plataformas, como Love Mondays, que ofrecen una vidriera de las empresas a empleados y empleadores. Las compañías que son conscientes de las exigencias del mundo actual promueven el uso de herramientas externas o internas para comunicarse mejor con sus empleados, lo que las ubica en una mejor posición para incrementar la confianza no sólo del equipo, sino también del público en general. Los beneficios de la transparencia laboral son cinco.

Atraer y reclutar talentos. El lugar en donde la gente quiere trabajar es aquel que le genera más confianza y está más alineado a sus intereses de carrera y personalidad. La transparencia permite a las empresas atraer el talento adecuado y promover una relación de confianza entre empleados, proveedores y clientes. Al tener un mayor conocimiento, los candidatos llegan mejor informados sobre el tipo de empresa a la que aplican y no sólo sobre las habilidades que requiere el puesto. Esto aumenta la calidad de solicitantes de acuerdo al perfil que la compañía requiere, lo que permite hacer una mejor selección.

Incremento de productividad. Los empleados se comprometen más con su trabajo y aumentan su productividad cuando encuentran empresas con las cuales comparten valores y que ofrecen rangos salariales transparentes. En la empresa adecuada para su momento de carrera, el profesional encuentra mejores condiciones de trabajo y produce más.

Mejor negociación salarial. Saber sobre los rangos salariales permite establecer un comparativo entre trabajadores que ocupan la misma posición en empresas. Esto alienta a los empleados a negociar sus salarios o cambiar de puesto, mejorando la eficiencia general en los mercados laborales. Un estudio de Glassdoor, el mercado de reclutamiento y empleo más transparente del mundo, del cual Love Mondays es parte, destaca que la brecha salarial de hombres y mujeres tiende a desaparecer cuando se conoce el sueldo de otros aplicantes.

Reducción de rotación de personal. Entender y conocer la cultura laboral, oportunidades de crecimiento y planes organizacionales permite el desarrollo de las relaciones interpersonales entre los empleados y mejora el trabajo en equipo. Mantener actualizados los sucesos relevantes incrementa el sentimiento de pertenencia, lo que desencadena una baja rotación.

Mayor alineación y compromiso. Una cultura y clima transparentes promueven la comprensión de los objetivos corporativos y facilita su alcance. Por otro lado, comunicar las estrategias genera un mayor compromiso entre los empleados. Según una encuesta sobre el compromiso de empleados, realizada por Harvard Business Review en 2013, el 70% de los empleados dicen estar más comprometidos cuando se actualiza y comunica constantemente la estrategia de la compañía.

La transparencia laboral es una apuesta segura para empresas del Siglo XXI que no se conforman con elegir a sus empleados, sino que quieren saber que también fueron elegidas por ellos, lo que redundará en un vínculo de mayor compromiso y más eficiente y productivo.