“Todas las líneas industriales están demandadas hoy”

Entrevista a Luis Betnaza Vicepresidente 1º de la UIA



Luis Betnaza, vicepresidente primero de la nueva UIA y hombre fuerte de Techint, ofrece su visión sobre la realidad industrial.

Daría la impresión de que la industria está quedando rezagada en la incipiente recuperación económica. ¿Ustedes lo ven así y les preocupa o es sólo una cuestión de tiempo hasta que se acople?

No se puede hablar de una recuperación o un atraso de la industria en términos genéricos: hay sectores con buenos niveles de actividad y otros algo más rezagados. Han hecho los ligados al agro, como la maquinaria agrícola. También está ganando impulso la construcción. Un sector que también venía más rezagado, como el automotriz, está dando señales de recuperación y tiene una buena demanda, aun cuando la industria está con más propensión a la importación que a la producción local. Por último, la línea más rezagada, la línea blanca, también está mostrando cierto nivel de recuperación. La situación se está emparejando.

El nuevo titular, Miguel Acevedo, habló de tener “un comercio inteligente”. ¿A qué se refiere?

Estamos en una economía globalizada y todas las economías están buscando priorizar el valor agregado. Todas las negociaciones globales que se estaban llevando a cabo hoy se están haciendo a través de acuerdos multilaterales o regionales, pero no globales. Cada país se sienta a negociar más el valor agregado que la balanza comercial, aun cuando ambas son importantes. Lo que plantea Acevedo, mirando sobre todo a China, es equilibrar la balanza comercial, pero incluyendo más valor agregado.

Algunos sectores de la UIA criticaron la política del BCRA y, además, dicen que el Gobierno no tiene tanto en consideración a la industria. ¿Coincide?

No es un tema de que nos mencionen o no. El nivel de desarreglo macroeconómico que se recibió, con control cambiario y default, entre otros problemas, llamaba a reacomodamientos necesarios. Por supuesto, eso generó ansiedad y varios pusieron el grito en el cielo. Pero, dicho esto, la situación se fue estabilizando y el Gobierno ha dado muestras de mirar hacia nuestro sector. No es menor la Ley Pyme o la de Compre Nacional que se está trabajando. Por supuesto, los desajustes macroeconómicos, con algún grado de atraso cambiario y un sistema impositivo distorsionado, van a demandar tiempo para corregirse y, lógicamente, eso genera ansiedad.

¿La reforma tributaria puede quedarse corta? El Gobierno empieza a decir que no va a ser muy agresiva por la debilidad de las cuentas públicas…

Hay una agenda que podríamos llamar de tributación federal e implica eliminar los componentes más distorsivos, como Sellos o Ingresos Brutos, que las provincias y las municipalidades han implementado en el último tiempo y generar una distorsión de comercio muy grande. Por otro lado, está la carga tributaria y el hecho de estar cazando en el zoológico. El grado de informalidad es muy alto y se puede financiar una rebaja en la carga tributaria si logramos que más sectores y más empresas tributen. Y tener así un sistema más equitativo. También hay situaciones que afectan a la inversión producto del alto nivel inflacionario como la falta de ajuste por inflación en los balances que genera una carga muy grande en los sectores formales.

¿Es correcta la estrategia antiinflacionaria del Gobierno, que recae sobre el BCRA?

La política monetaria debe ser restrictiva, pero se podrían arbitrar algunos instrumentos que permiten menores costos para el capital de trabajo y no impacten tanto en el nivel de actividad.

Por último, la palabra clave: competitividad. Algo que falta y que, dicen todos, no se resuelve con una devaluación. Sin embargo, la agenda de competitividad sistémica tarda en rendir frutos…

Es un mix. El tipo de cambio y los impuestos son temas de agenda, pero también hay que trabajar en los costos logísticos elevados y casi brutales que nos impiden insertarnos en el mundo.