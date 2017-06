El metro cuadrado en Buenos aires es la cuarto más caro de la región

Según el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL), las ciudades más caras de la región, en cuanto al precio del metro cuadrado, son Río de Janeiro (US$ 4.079), Santiago de Chile (US$ 3.269), Montevideo (US$ 2.910) y Buenos Aires (US$ 2.659).

Los metros cuadrados más baratos pueden encontrarse en Caracas (US$ 840), Guadalajara (US$ 1.194) y Bogotá (US$ 1.352).

Entre las ciudades argentinas analizadas, Buenos Aires es la más cara, seguida por Rosario (US$ 1.612) y Córdoba (US$ 1.542).

El RIAL, un estudio lanzado hoy por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella y la empresa Navent, reporta el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 15 ciudades de 10 países de América Latina (comparables a lo que en la Capital Federal son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta), a partir de los valores ofrecidos en los avisos de las páginas pertenecientes a Navent y de otras fuentes públicas.

Los precios están expresados en dólares, convertidos utilizando el promedio del tipo de cambio libre diario del mes anterior al momento de relevamiento, según Reuters.

“En América Latina, los inmuebles residenciales habitados por sus clases medias y medias-altas suelen ser también un importante vehículo de ahorro de largo plazo de tales sectores sociales”, señaló el informe.

“El objetivo de este relevamiento es computar regularmente el valor de venta de un metro cuadrado de una unidad habitacional típica en las principales ciudades de la región según una metodología que satisfaga estándares internacionales generalmente aceptados. El relevamiento se publica dos veces al año y el trabajo de campo captura el universo de los datos disponibles durante la última semana de marzo y septiembre de cada año”, explicó la publicación.