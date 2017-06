Refutan a Sturzenegger y dicen que la inflación es un tema multicausal

Por Mariano Cúparo Ortiz

En su última aparición pública, cuando dio su discurso en el 34º Congreso Anual del IAEF, el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, presentó una polémica visión de la trayectoria inflacionaria durante su gestión, que desde su punto de vista confirma el diagnóstico de que la única causa para los aumentos de precios es la monetaria y que no influyen ni el tipo de cambio, ni la inercia ni la capacidad de remarcar de la cadena comercial o cualquier otro factor.

De entrada sus palabras despertaron cruces de opinión en las redes y el asunto continuó. Ayer, el especialista en finanzas del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), Estanislao Malic, le dijo a El Economista que, contrario a lo que dice Sturzenegger, la explicación de las aceleraciones y desaceleraciones inflacionarias de los últimos 18 meses se explican por las causas que el presidente del BCRA niega. Coincidió el analista financiero de Estudio Bein Federico Furiase.

La visión oficial

Sturzenegger había dicho que “es evidente que la política monetaria funciona, y constituye el remedio indispensable para curar el mal de la inflación. Otros de los factores que en ocasiones se presentan como causantes de la inflación no parecerían poder explicar la evolución observada de los precios. El comportamiento del tipo de cambio durante el período no se correlacionó en lo absoluto con el del resto de los precios de la economía, la tan mentada inercia inflacionaria no se evidenció cuando presenciamos la abrupta desaceleración de la inflación de la segunda parte del año pasado; y las estructuras de mercado, esto es las características de la cadena comercial, no cambiaron en nada entre el primer y segundo semestres del 2016. Lo único que cambió fue la dureza de la política monetaria”.

Desde el punto de vista de Sturzenegger, la fuerte contracción monetaria que aplicó durante el primer semestre (mientras la inflación era alta) es la que explica la desaceleración del segundo semestre (cuando el IPC creció apenas 9%). Y el relajamiento excesivo en el que cayó al evidenciarse esa desaceleración es, a su vez, lo que causa la alta inflación de febrero-marzo-abril.

Al respecto, Malic ironizó: “Ni bien entró al BCRA, Sturzenegger dijo que los rezagos de la política monetaria no eran menores a seis meses y podían ser mayores. Ahora resulta que no hay rezagos y esta aceleración se explica por el relajamiento de un mes antes”.

Discusión

Además Malic presentó una explicación diferente para la trayectoria inflacionaria de la actual gestión. Afirmó que “la razón por la que Sturzenegger tuvo la inflación más alta de los últimos 30 años es que las devaluaciones son inflacionarias en Argentina. Cualquier estudiante de segundo año de economía que ve una serie de inflación y una de tipo de cambio advierte que cada salto devaluatorio se corresponde con un salto inflacionario a posteriori”.

Sostuvo que la desaceleración del segundo semestre se dio por “el tipo de cambio, que estaba clavado, y porque no hubo aumentos de paritarias. Si vos clavás el tipo de cambio y no tenés conflictividad salarial la capacidad de remarcación de las pymes, si sumás desaceleración económica y apertura comercial, baja”.

Y para explicar la aceleración de febrero-marzo-abril, dijo: “Esta aceleración se comprende viendo los datos del Indec de antes del 2008, cuando era confiable. Mirando ahí se ve que en esos meses se acelera siempre y es estacional. Eso tiene que ver con las paritarias, cuando es esperable que los empresarios de antemano remarquen. Y además tenés la doble corrección de tarifas”.

Buen remedio

Furiase, consultado por El Economista, coincidió con las diferencias de diagnóstico, aunque consideró que el remedio aplicado, la política monetaria vía tasas, es efectiva.

“En el primer semestre de 2016 tuviste corrección cambiaria combinada con aumentos de tarifas, después tuviste tipo de cambio anclado, que ahora sigue y te compensa el hecho de que después tuviste corrección de tarifas. Creo que Sturzenegger quiere defender la política monetaria como herramienta pero en su momento reconoció que la corrección de precios relativos afectaba. Ahí tiene un punto en el que coincido: la política de tasas es efectiva por los tres canales en los que opera. Aunque el déficit fiscal y la corrección de tarifas le quitan algo de esa eficiencia”, dijo.