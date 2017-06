“Con el peronismo solo no gana nadie”

Entrevista a Hugo Haime Analista Político Por Mariano Espina

“Solamente con el peronismo no alcanza”, afirma el consultor Hugo Haime, al definir la estrategia de Sergio Massa con Margarita Stolbizer. Pero también como primer análisis de Unidad Ciudadana, el espacio de Cristina Fernández de Kirchner, pese a que, por las primeras declaraciones, asegura que el discurso de renovación “duró medio minuto”. Haime sostiene que no hay que quedarse únicamente con el escenario bonaerense, y que hay que mirar lo que suceda en todo el país. Para comprender el resultado de Cambiemos, pero también en la configuración del peronismo.

¿Qué primera impresión tuvo del cierre de listas?

No hubo ninguna sorpresa. Eran los escenarios que se venían midiendo. Las dos novedades son las de Jorge Taiana y Fernando Pino Solanas, lo único nuevo que vi. Se podría decir también que la primera candidata a diputada de Cristina Fernández de Kirchner es una sorpresa (Fernanda Vallejos, economista), pero lo cierto es que no define nada.

¿La lista de CFK no traza un tipo de estrategia?

Podría ser, pero lo primero que declaró la candidata a diputada es que todos los temas de corrupción son un invento de los medios, ¿cuál es el cambio de discurso? Duró medio minuto.

¿Cree que lo beneficia a 1País (el espacio de Sergio Massa y Margarita Stolbizer) un escenario de polarización?

La avenida del medio va a estar presente en las PASO, eso es seguro. Después, podrá polarizarse la elección, pero eso dependerá de lo que suceda en las primarias.

Si Massa pierde en agosto, pero con un buen resultado, podrá mantenerse en pelea.

Sí, pero también le puede pasar al Gobierno. Sí Cambiemos saca un mal resultado en las PASO, el que puede polarizar es Massa.

En tus últimas mediciones, 1País perfiló bien.

Sí, una sola vez lo he visto primero. En general lo tengo segundo y al Gobierno tercero. Pero con una muestra de error ± 3% y una diferencia de tres puntos, lo que veo es un empate.

¿Qué electorado imagina hoy en Massa, qué le aporta la sociedad con Stolbizer? ¿Hay una desperonización?

Hoy con el peronismo no gana nadie. El peronismo como tal, no es más de 15% o 20% que se defina justicialista. Solamente con el peronismo no alcanza. El electorado de Massa es un votante que está desilusionado con las políticas de Cambiemos pero no quiere regresar al anterior Gobierno. Es una avenida de cincuenta puntospero no significa que todo vaya a ir a con Massa.

La afirmación de “hoy con el peronismo no gana nadie”, parecería ser la premisa que entendió CFK. Pero en las primeras declaraciones de sus candidatos podría ser una afirmación errónea.

Sí. Cristina se saca el PJ para abrir otra cosa más que nada, porque se está peleando con los gobernadores. Y además porque quiere marcar: “Soy kirchnerista, no peronista”.

¿Imagina trascendente la elección de Randazzo?

No, me parece que hará en las PASO una elección muy pobre y que pasará inadvertido en octubre. Si estás en desacuerdo con el Gobierno y te gusta Cristina, votás Unidad Ciudadana, y si estás en desacuerdo con ambos espacios votás a 1País.

Además de la provincia, ¿hay otro escenario que crea que puede generar impacto en la opinión pública?

Creo que hay que mirar lo que va a pasar en todo el país. En las provincias gobernadas por el peronismo y también en las que se supone que va a sacar ventaja el oficialismo. Tenés que mirar a Santa Fe, Córdoba, Tucumán, y de ahí va a salir un panorama más completo de la situación.

¿Cambiemos se verá favorecido por ser el espacio con mayor estructura a nivel nacional?

Depende. Ponele que gane a nivel nacional, que saque 36% o más, si gana en las provincias mencionadas es un escenario, pero si pierde en esos distritos se transforma en un cuadro totalmente distinto. Está descontado que Cambiemos es el único espacio que va a sumar en todo el país, pero hay que desglosar la performance en todos los escenarios.

Por otra parte, gobernadores del PJ que se distanciaron de sus antecesores en 2016 ahora se sentaron nuevamente a negociar. ¿Era previsible?

Es la realidad. Las discusiones son sí el que se fue vuelve o sí el que está se queda. No son discusiones de concepción política profunda. Es lógico que negocien. Y hay un panorama abierto acerca del rol que esos gobernadores pueden tener sobre el peronismo de cara al 2019.