Morgan Stanley se mete en las elecciones y “presiona” a votantes

El triunfo del oficialismo mejorará el clima de negocios, pero las inversiones no llegarán sólo por eso

Por Juan Radonjic

Los mercados financieros no pueden quejarse mucho por la decisión de no ascender a Argentina a la categoría de mercado emergente porque, después de todo, Morgan Stanley piensa lo mismo que el Presidente.

A la hora de encontrar una explicación de porqué no hay tantas inversiones en Argentina como se esperaba, Mauricio Macri cree que es consecuencia de que en el sector privado no está seguro de que el actual rumbo puede mantenerse dado que todo depende su fortaleza política. Sin respaldo, la agenda de reformas no será más que eso: una agenda potencial.

Desde el Gobierno sostienen que ellos marcaron la cancha y ahora son los empresarios los que deben entrar a jugar. Pero siguiendo con la metáfora, hay temor a que le cambien el árbitro. En una misma línea, Morgan Stanley valoró lo hecho hasta ahora por el Gobierno pero no cambia la calificación del país porque “la irreversibilidad de los cambios aún debe ser evaluada”.

Ambas visiones coinciden y tienen, implícitamente, el mismo mensaje: el oficialismo tiene que ganar las próximas elecciones. ¿Es correcta esa lectura? La experiencia argentina muestra que marcos políticos propicios y normas adecuadas fueron insuficientes para lograr el crecimiento si había desequilibrios macroeconómicos. El triunfo del oficialismo puede mejorar el clima de negocios, pero las inversiones no llegarán sólo por el resultado electoral sino en la medida en que constituya un envión para crear condiciones macroeconómicas más propicias. Y en ese sentido la lista es larga: tipo de cambio, presión impositiva, infraestructura, etcétera.

Así como no hubo lluvia de inversiones por el mero triunfo de Macri en 2015, tampoco las habrá como consecuencia de un triunfo oficialista en octubre. Hará falta más y que el mundo ayude. El éxito electoral de Cambiemos puede ser condición necesaria pero no suficiente. Lo importante es convencer a los votantes locales más allá de lo que opine Morgan Stanley. Por otra parte, si Argentina es declarada mercado emergente en 2018, recién estará en condiciones de recibir más inversiones financieras a mediados de 2019. Demasiado tiempo para la política argentina.