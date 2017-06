El dólar cerró la semana a $ 16,30

El MERVAL cayó 0,09% empujado por las energéticas; las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 45.070 millones

El dólar minorista terminó la semana con una cotización de $ 15,87 para la compra y $ 16,30 para la venta, según el precio promedio operado por las entidades que releva a diario el Banco Central.

En tanto, en el segmento mayorista el tipo de cambio cayó 4 centavos respecto de ayer y concluyó la semana a $ 15,90 para la compra y $ 16 para la venta. En relación con el cierre del viernes pasado, la divisa a nivel mayorista retrocedió un centavo.

La rueda exhibió un bajo volumen de negocios, que fue 28% menor al de ayer. En el segmento de contado se concretaron negocios por US$ 304,6 millones mientras que en el de futuros del MAE se realizaron US$ 27 millones. En el mercado de futuros del Rofex, se operaron US$ 285 millones de los cuales el 28% fue en “roll-over” de junio a $ 16,24; a julio a $ 16,52. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 17,72.

“El dólar mayorista hizo equilibrio al final del mercado de cambios y se mantuvo en la figura de $ 16.00, con la aparición al final de la jornada de dos órdenes de compra en las pantallas por US$ 30 millones, que no se llegaron a ejecutar porque no había más tiempo para operar en el precio más bajo del día”, indicó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambio.

Bolsa

Los papeles líderes perdieron hoy 0,09% en la Bolsa de Comercio porteña, en una rueda con selectivas tomas de ganancias en el panel MERVAL, que cayó a 22.498,26 puntos, con pérdidas destacadas para Transportadora de Gas del Norte (-1,73%) e YPF (-1,20%). Negoció $ 417 millones en acciones, con 38 papeles en baja, 42 en alza y 5 sin cambios.

Petrolera del Cono Sur (+39,01%) y Carboclor (+11%) fueron las que más ganaron, mientras Fiplasto (-4,06%) y Banco Patagonia (-2,87%) anotaron las bajas más pronunciadas.

“A pesar de la baja volatilidad que registró la plaza bursátil, y del bajo monto operado, el mercado en general continua con fondo tomador; es que los inversores siguen apostando a que el próximo 20 de junio, probablemente dejemos la categoría de mercado fronterizo, para quedar enlistados como mercado emergente”, mencionó Eduardo Fernández, de Rava Sociedad de Bolsa.

El MERVAL suma 0,80% en el mes y 33,10% en el año.

En el mercado de renta fija, el bono BONAR 2020 cedió 0,34% a $ 1.848 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 bajó 0,12% a $ 1.907.

Reservas

Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 45.070 millones, al descender US$ 12 millones respecto al día hábil anterior. “La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 17 millones”, informó el BCRA.

En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación.

Además, se realizaron pagos de servicios a Organismos Internacionales por US$ 27 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 2 millones.

Otras monedas

El Euro cerró a US$ 1,128 y se vendió a $ 19 en la city porteña. El real brasileño cerró en 3,25 por dólar, plano.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo 2017 repuntó US$ 1,50 a 247 U$S/TN. El maíz para abril 2018 mejoró 50 centavos a 154,50 U$S/TN. El trigo para enero 2018 quedó a 161,50 U$S/TN.

Petróleo

El crudo bajó 1,45% a US$ 47,66 el barril WTI.

Oro

El metal precioso bajó 0,53% a US$ 1.266,70 la onza troy en Londres.