El MERVAL comenzó junio con un nuevo record

Los papeles líderes subieron hoy 0,76% en la Bolsa de Comercio porteña, en una rueda con ganancias para las acciones financieras y energéticas, mientras los bonos soberanos operaron con mayoría de bajas en línea con el dólar mayorista. El dólar comenzó el mes con una disminución y las reservas cayeron más de US$ 1.000 millones.

“Sostenidos por una continua demanda inversora que apuesta a la próxima reclasificación del MSCI a ‘mercado emergente’, los activos domésticos continúan acumulando ganancias dado que los operadores todavía se inclinan por una mayor convergencia regional”, mencionó el analista Gustavo Ber.

El índice MERVAL avanzó 0,76% a 22.518,66 puntos y logró un nuevo máximo histórico en la Bolsa doméstica, que negoció $ 511,87 millones en acciones, con 41 papeles en alza, 40 en baja y 7 sin cambios. Las alzas más destacadas fueron: Petrolera del Cono Sur (+8,67%), Central Costanera (+6,32%), Transportadora de Gas del Norte (+4,40%), Banco Francés (+2,94%) y Grupo Financiero Galicia (+2,02%). Mientras, Rigolleau (-7,95) y Supervielle (-6,59) fueron las que más perdieron.

En el mercado de renta fija, el bono BONAR 2020, en cambio, cedió 0,1% a $ 1.854 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 perdió 0,14% a $ 1.909, en la Bolsa porteña.

Dólar

El dólar al público retrocedió hoy 6 centavos y terminó en $ 15,90 para la compra y $ 16,31 para la venta, según el precio promedio operado por las entidades financieras que releva diariamente el Banco Central. En tanto, en el segmento mayorista cerró a $ 15,96 para la compra y $ 16,06 para la venta, cuatro centavos debajo del final de ayer.

Durante la rueda, “la oferta de dólares se mantuvo activa y llevó los precios a mínimos en $ 16,01 por unidad”, indicó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio quien agregó que la necesidad de cubrir posiciones en moneda local justificaron el desarme de posiciones y el ingreso de dólares desde el exterior.

“Hubo pocas órdenes importantes genuinas, tanto de compra como de venta, y se llegó de un máximo de $ 16,11 marcado a la apertura, y se frenó la caída en un soporte de$ 16 faltando una hora del cierre del mercado. Este tema se viene repitiendo desde hace un par de jornadas, estableciéndose como un piso que ven los operadores en estos momentos en la figura de $ 16”, sostuvo Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

El volumen de negocios fue moderado, en el segmento de contado se transaron US$ 425,3 millones y en el de futuros del MAE US$ 63,7 millones.

En el mercado de futuros dólar del Rofex se operaron US$ 525 millones, de los cuales el 37% fue en “roll-over” de junio a $ 16,28, a julio a $ 16,54. El plazo más largo fue febrero a $ 18,23. Los precios de los plazos bajaron en promedio 7 centavos.

Reservas

El BCRA informó hoy que las reservas internacionales finalizaron en US$ 45.082 millones, tras caer en US$ 1.064 millones respecto al día hábil anterior debido a un pago de deuda pública. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 5 millones. En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación.

Por último, se realizaron pagos de servicios de títulos públicos en moneda extranjera (Global 2017) por US$ 1.008 millones, a Organismos Internacionales por US$ 12 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 2 millones.

Otras monedas

El Euro cerró a US$ 1,12 y se vendió a $ 19 en la city porteña. El real brasileño cerró en 3,25 por dólar.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo 2017 repuntó 50 centavos a 245,50 U$S/TN. El maíz para abril 2018 mejoró US$ 1,50 a 154 U$S/TN. El trigo para enero 2018 avanzó US$ 1,30 a 159,80 U$S/TN.

Petróleo

El crudo mejoró 0,10% a US$ 48,36 el barril WTI, el viernes.

Oro

El metal precioso bajó 0,53% a US$ 1.266,70 la onza troy en Londres.