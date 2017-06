El MERVAL cayó 0,39% empujado por las petroleras y energéticas

Las acciones líderes perdieron hoy 0,39% en la Bolsa de Comercio porteña, presionadas a la baja por los papeles petroleros y bancarios, mientras los bonos soberanos volvieron a sumar de la mano del alza de la divisa estadounidense en la plaza local.

El índice MERVAL bajó a 21.212,09 puntos en la Bolsa doméstica, que negoció $ 342,50 millones en acciones, con bajas destacadas para Petrobras Brasil (-1,40%) y Banco Macro (-1,13%). Así, el MERVAL cae 5% en el mes y suma 25,5% en el año.

“Al ritmo que crece la atención de los operadores por las elecciones, ante la llegada de encuestas tras el cierre de las listas, las acciones locales interrumpieron la recuperación que impulsaban tras el ‘efecto MSCI’, condicionadas también por las coberturas cambiarias”, mencionó el analista Gustavo Ber.

Morixe (-4,36%) y Domec (-4,35%) fueron las que más perdieron, mientras Superville (+2,86%) e IRSA (+2,38%) anotaron las ganancias más pronunciadas.

En el mercado de renta fija, el bono BONAR 2020 sumó 0,43% a $ 1.869 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 avanzó 0,1% a $ 1.909, en la Bolsa porteña.

Dólar

La divisa estadounidense alcanzó hoy un nuevo máximo histórico al cerrar en $ 16,66 para la venta al público y avanzar otros 12 centavos respecto del cierre de ayer. Desde el lunes de la semana anterior, último día hábil previo a que se conociera la noticia de que el Morgan Stanley mantuviera a Argentina en la categoría de fronterizo y dejara un posible ascenso a emergente para el 2018, el dólar subió 27 centavos, es decir, 1,65% en relación con los valores de hace una semana.

Así, hoy el dólar cerró en $ 16,23 para la compra y $ 16,66 para la venta según el precio promedio operado por las entidades que releva el Banco Central. En el segmento mayorista el dólar subió 8 centavos respecto del cierre de ayer para terminar en $ 16,30 para la compra y $ 16,40 para la venta.

Otras monedas

El Euro subió a US$ 1,13 y la libra esterlina a US$ 1,28. En esta capital, euro se vendió a $ 20. El real brasileño cerró a 3,32 por dólar en San Pablo y a $ 5,05 en Buenos Aires.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2018 ganó US$ 2 a 243 US$/TN. El maíz para abril de 2018 subió US$ 3 a 150 US$/TN. El trigo para enero sumó US$ 1 a 168 U$S/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy 1,98% y cerró en US$ 44,24 el barril, en una nueva recuperación de los valores desde los niveles mínimos anuales anotados la semana pasada, en tanto el barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró en el mercado de futuros de Londres en US$ 46,65, 1,78% más que al término de la sesión anterior.

Los analistas atribuyeron el avance de hoy a la posibilidad de que este miércoles el Departamento de Energía de Estados Unidos anuncie un retroceso semanal en las reservas de crudo en el país.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, finalizó la sesión en el International Exchange Futures con una subida de US$ 0,82 respecto a la última negociación, cuando acabó en US$ 45,83.

Oro

El metal precioso sumó 0,17% a US$ 1.247,70 la onza troy en Londres.