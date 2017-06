El dólar volvió a subir y marcó un nuevo máximo: $ 16,66 al público

El dólar alcanzó hoy un nuevo máximo histórico al cerrar en $ 16,66 para la venta al público y avanzar otros 12 centavos respecto del cierre de ayer. Desde el lunes de la semana anterior, último día hábil previo a que se conociera la noticia de que el Morgan Stanley mantuviera a Argentina en la categoría de fronterizo y dejara un posible ascenso a emergente para el 2018, el dólar subió 27 centavos, es decir, 1,65% en relación con los valores de hace una semana.

Así, hoy el dólar cerró en $ 16,23 para la compra y $ 16,66 para la venta según el precio promedio operado por las entidades que releva el Banco Central. Las diferencias entre entidades muestran máximos de $ 16,75 en la pizarra del ICBC y mínimos de $ 16,57 en el Banco Credicoop. En el Banco Nación la moneda estadounidense avanzó 10 centavos respecto de ayer y cerró en $ 16,20 para la compra y $ 16,60 para la venta.

En el segmento mayorista el dólar subió 8 centavos respecto del cierre de ayer para terminar en $ 16,30 para la compra y $ 16,40 para la venta.

“Las órdenes de compra volvieron a impulsar un aumento del tipo de cambio, que vuelve a superar los máximos anteriores”, indicó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio, quien destacó que incluso durante la rueda alcanzó máximos de $ 16,46.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 504,2 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 47 millones. En el mercado de futuros del Rofex se operaron US$ 590 millones, un 40% del total se pactó en “roll-over” a junio a $ 16,39 y a julio a $ 16,64. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 17,94. Los plazos han subido un promedio de 2 centavos por vencimiento.