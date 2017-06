Tras el cierre de listas y con pocas liquidaciones, el dólar voló a $ 16,54

El dólar subió hoy un promedio de 14 centavos en todos los segmentos y alcanzó nuevos máximos, tanto en el mercado minorista como en el mayorista, donde cerró con valores de $ 16,54 y $ 16,32, respectivamente. Tras el cierre de listas de caras a las elecciones legislativas, en el segmento mayorista el dólar cerró en niveles máximos al terminar en $ 16,22 para al compra y $ 16,32 para la venta, 14,5 centavos más que el cierre del viernes pasado.

Según información del Banco Central, hoy se verificó una amplitud en las cotizaciones para la venta al público en las distintas entidades bancarias, que marcó un techo de $ 16,65 en el ICBC y un mínimo de $ 16,45, en el Patagonia.

“La cotización del dólar mayorista comenzó la última semana de junio alcanzando nuevos máximos históricos debido a una demanda muy sólida y una simultánea merma en la oferta”, indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio. “Con una baja del volumen operado del 5% respecto del viernes, el dólar mayorista volvió a subir en el mercado de cambios demandado ante recomposiciones de carteras por coberturas de posiciones, además de la suba de bonos y títulos en moneda extranjera, por órdenes tanto de bancos como empresas”, indicaron desde ABC Mercados de Cambio.

“Es de destacar que la oferta hoy se volvió a contraer, ante la poca liquidación de la exportación cerealera, que no llega a US$ 80 millones diarios, debido a varios factores, aunque el principal motivo es la debilidad de los precios de sus productos en el mercado internacional”, agregaron. Quintana advirtió también una “drástica caída en el ingreso de exportadores de cereales y oleaginosas que la semana pasada vendieron US$ 308,7 millones contra US$ 595,4 millones de la anterior”.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 493.9 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 19 millones. En el mercado de futuros del Rofex se operaron US$ 370 millones, de los cuales el 58% fue en “roll-over” de junio a $ 16,35, a julio a $ 16,60. El plazo más largo operado fue febrero del 2018 a $ 18,37. Los plazos subieron en promedio 10 centavos en todos los vencimientos.

Otras monedas

El Euro quedó a US$ 1,12 y la libra esterlina a US$ 1,27. En esta capital, euro se vendió en $ 19,45. El real brasileño cerró a 3,30 por dólar en San Pablo y a $ 5 en Buenos Aires.

Acciones

Las acciones treparon 1,09% en la Bolsa de Comercio porteña, donde el índice MERVAL anotó su tercera suba consecutiva y ya roza los 21.300 puntos, en una rueda donde empujó el alza de Mirgor.

El MERVAL alcanzó los 21.297,04 puntos, al negociar $ 365 millones en acciones. Sin dudas, las ganancias más destacadas fueron para Mirgor (+4,67%), seguidas de Transportadora de Gas del Norte (+3,50%) y Cresud (+3,33%).

“Con un mejor tono arranca, a pesar de que crecen las dudas sobre las valuaciones, lo cual fue aprovechado por los activos domésticos para continuar recuperando terreno tras el efecto-MSCI, mientras se analizan las definiciones de las listas de las elecciones”, dijo Gustavo Ber.

Boldt (+8,96%) y Andes Energía (+7,36%) anotaron las mayores ganancias, mientras Domec (-4,17%) y Central Puerto (-3,48%) se ubicaron entre las mayores pérdidas.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2018 ganó US$ 1 a 241 US$/TN. El maíz para abril de 2018 bajó US$ 1,10 a 147 US$/TN. El trigo para enero de 2018 bajó US$ 2,50 a 164,50 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy 0,86% y cerró en US$ 43,38 el barril, después de haber tocado mínimos anuales la semana pasada, en tanto el barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró en el mercado de futuros de Londres en US$ 45,83, 0,63% más que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con una suba de US$ 0,29 respecto a la última negociación, cuando acabó en US$ 45,54.

Persiste la preocupación por el exceso de oferta global y el temor a que los recortes de producción pactados por la Organización de Países Exportadores de Petróleo no sean suficientes para reequilibrar el mercado, que muestra un exceso de oferta de crudo en los mercados pese a las medidas adoptadas por los países productores para frenar la caída del llamado “oro negro”.

Oro

El metal precioso bajó 1% a US$ 1.244 la onza troy en Londres.