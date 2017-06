El MERVAL subió 0,32% y cerró la semana arriba de los 21.000 puntos

Los papeles líderes sumaron 0,32% en la Bolsa de Comercio porteña, donde el índice MERVAL recuperó los 21.000 puntos, mientras los bonos soberanos operaron con ganancias en una jornada de leve alza para el dólar mayorista.

“Fue otra rueda muy tranquila, con escasa volatilidad, y con una marcada selectividad”, resumió el analista Eduardo Fernández, de Rava Sociedad de Bolsa. Es que el MERVAL, que cedió 1,06% en la semana, subió a 21.066,14 puntos en la Bolsa doméstica, que negoció $ 305,60 millones en acciones, con ganancias destacadas para Comercial del Plata (+4,83%), Central Puerto (+3,14%) e YPF (+1,16%).

Andes Energía (+11,21%) y Molinos Agropecuaria (+5,5%) anotaron las mayores ganancias, mientras que Irsa (-3,76%) y Telecom (-2,45%) se ubicaron entre las mayores pérdidas.

Así, el MERVAL baja 5,7% en el mes y suma 24,5% en el año.

En el mercado de renta fija, el bono BONAR 2020 sumó 1,1% a $ 1.870 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 avanzó 0,32% a $ 1.897.

Dólar

La cotización del dólar minorista cerró hoy en $ 15,98 para la compra y $ 16,40 para la venta, con una baja de cuatro centavos respecto a la víspera, tras haber alcanzado a mitad de semana una marca máxima temporal de $ 16,70.

El dólar mayorista, por su parte, promedió los $ 16,10, con lo que durante la semana se estableció un nuevo piso de cotización, por encima de los $ 16.

“Desde el día 16 de junio pasado comenzó a operar el dólar mayorista por sobre la figura de $ 16 y operadores estiman que va a ser piso de aquí en más, a pesar de los ingresos que se esperan de exportadores, inversores, empresas en general y bancos, que utilicen pesos de sus posiciones para colocar en activos, para un mejor rendimiento”, señaló Fernado Izzo de ABC Mercado de Cambios.

En el mercado de futuros del ROFEX se operaron 425 millones, de los cuales el 55% correspondió a contratos que vencen a fines de junio con una tasa implícita de 20,95%.

El volumen total operado bajó respecto al de ayer 25%, al sumar US$ 520 millones.

Reservas

Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 45.884 millones, al disminuir US$ 33 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 21 millones.

Además, se realizó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 4 millones.

Otras monedas

El euro quedó a US$ 1,119 y la libra esterlina a US$ 1,27. En esta capital, euro se vendió en $ 19,45. El real brasileño cerró a 3,34 por dólar en San Pablo y a $ 5 en Buenos Aires.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2018 perdió US$ 1 a 240 US$/TN. El maíz para abril de 2018 bajó US$ 0,80 a 148,10 US$/TN. El trigo para enero de 2018 quedó a 167 U$S/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy 0,63% y cerró en US$ 43,01 el barril, pero terminó con un descenso semanal del 4,4% y acumula ya cinco semanas consecutivas de pérdidas, mientras que el barril del Brent para entrega en agosto finalizó en el mercado de futuros de Londres en US$ 45,54, 0,70% más que al término de la sesión anterior.

Los analistas atribuyen el mal momento que está atravesado el llamado “oro negro” a la incertidumbre que genera entre los inversores el exceso de oferta en los mercados pese a las medidas acordadas por los países productores.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con una subida de US$ 0,32 respecto a la última negociación, cuando acabó en US$ 45,22.

Oro

El metal precioso mejoró 0,54% a US$ 1.255,60 la onza troy en Londres.