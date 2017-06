Tras el desplome de ayer, las acciones rebotaron 1,85%

Los papeles líderes rebotaron hoy 1,85% en la Bolsa de Comercio porteña, tras la fuerte caída en la víspera luego de la confirmación del mercado argentino en la categoría “Fronterizo”, mientras los bonos soberanos cerraron con resultados mixtos.

El índice MERVAL subió a 20.996,86 puntos en la Bolsa doméstica, que negoció $ 423,80 millones en acciones, con subas destacadas para Transportadora de Gas del Sur (+4,89%) e YPF (+4,86%). Así, el MERVAL muestra una caída de 6% en el mes y suma 24,1% en el año.

“Las acciones recuperaron casi la mitad de la fuerte caída de la jornada previa, dado que crece el consenso de que más allá de la desilusión que generó el ‘no-emergente’ -al menos por ahora- aún existe espacio para la valorización ante mejora de fundamentals”, consideró el analista Gustavo Ber.

Molinos Agro (+20%) y Ledesma (+9,64%) anotaron las mayores ganancias, mientras Siderar (-1,4%) y Tenaris (-0,82%) se ubicaron entre las que más perdieron.

En el mercado de renta fija, el bono BONAR 2020 cerró plano a $ 1.850 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 sumó 0,48% a $ 1.891, en la Bolsa porteña.

Dólar

La cotización del dólar minorista bajó hoy 9 centavos y terminó a $ 16 para la compra y $ 16,44 para la venta, según el precio promedio operado por las entidades financieras que releva el Banco Central.

En el segmento mayorista el dólar también absorbió toda la suba de ayer y cerró incluso medio centavo debajo del valor de comienzo de semana, al terminar en $ 16,045 y $ 16,145 para las compras y las ventas respectivamente.

“Los máximos históricos registrados ayer no pudieron sostenerse por el empuje de la renovada oferta de dólares en el mercado”, dijo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, quien advirtió que el “monto de operaciones en el segmento mayorista es el más alto desde comienzos de mayo pasado”. Los analistas reconocen que con los precios alcanzados ayer, con un rebote que lo colocó en $ 16,22 en el cierre, los agoexportadore comenzaron a liquidar posiciones.

“En la última hora de la jornada se notó un incremento importante en el volumen operado que tocó casi los US$ 691 millones, superando en 22% al monto operado ayer y marcando el record del mes de junio”, señaló Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambio.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 690,3 millones mientras que en el de futuros del MAE se hicieron US$ 29 millones. En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 440 millones de los cuales el 60% fue en “roll-over” de junio a $ 16,21 y a julio a $ 16,49.

Otras monedas

El Euro quedó a US$ 1,114 y la libra esterlina a US$ 1,268. En esta capital, el euro se vendió en $ 19,45. El real brasileño cerró a 3,33 por dólar en San Pablo y a $ 5 en Buenos Aires.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2018 perdió US$ 2,20 a 241 U$S/TN. El maíz para abril de 2018 bajó US$ 1,80 a 149 U$S/TN. El trigo para enero de 2018 bajó US$ 1 a 167 U$S/TN.

Petróleo

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy 0,49% y cerró en US$ 42,74 el barril, con lo que frenó una racha negativa que le llevó a situarse en mínimos de hace diez meses aunque sigue por debajo de US$ 43, en tanto el barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró en el mercado de futuros de Londres en US$ 45,22, 0,89% más que al término de la sesión anterior.

Aunque las reservas de petróleo en Estados Unidos bajaron la semana pasada el doble de lo previsto, continúan en niveles de récord histórico para esta época del año, según los datos del Departamento de Energía.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con una suba de US$ 0,40 respecto a la última negociación, cuando acabó en US$ 44,82.

Oro

El metal precioso mejoró 0,26% a US$ 1.248,80 la onza troy en Londres.