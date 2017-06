En la víspera del feriado, el dólar trepó 10 centavos y cerró a $ 16,39

En la previa del feriado, el dólar minorista mantuvo la tendencia alcista con la que terminó la semana pasada, avanzó hoy 10 centavos y cerró a $ 15,97 para la compra y $ 16,39 para la venta según el precio promedio operado por las entidades que releva el Banco Central. Así, el tipo de cambio quedó a un centavo del máximo histórico alcanzado el 22 de mayo pasado cuando cerró a $ 16,40.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio también corrigió 11 centavos respecto del último día hábil de la semana pasada para terminar a $ 16,05 para la compra y $ 16,15 para la venta, y con este cierre la moneda vuelve a establecerse en sus dos puntas por encima de los $ 16.

“La demanda de dólares volvió a hacerse presente con fuerza en el mercado y justificó el nuevo ajuste del tipo de cambio”, dijo Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio, quien agregó que una de las razones que impulsaron la demanda puede estar vinculada con el feriado de mañana por el Día de la Bandera.

“Con un crecimiento del volumen del 18% operado, el dólar mayorista volvió a subir demandado por bancos y empresas para el pago de obligaciones que comenzó el pasado jueves, se mantuvo el viernes y siguió hoy, influyendo el feriado de mañana”, apuntó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambio, quien agregó que la suba impacta en la exportación cerealera que “al ver la incesante suba de la divisa deja para el próximo miércoles sus liquidaciones”, para aprovechar los precios alcanzados.

El incremento en la liquidación de agroexportadores comenzó la semana pasada al completar ventas por US$ 595,4 millones contra los US$ 558,8 millones de la semana anterior. Sin embargo, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 16 de Junio asciende a US$ 10,6 millones, 13,55% menos que los US$ 12,2 millones liquidados en el mismo período de 2016.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 556,1 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 8 millones. En el mercado de futuros del Rofex, se operaron US$ 290 millones, de los cuales el 45% fue en “roll-over” de junio a $ 16,25 y a julio a $ 16,53. El plazo más largo operado fue diciembre a $ 17,83.

Reservas

Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 44.754 millones, disminuyendo US$ 26 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de US$ 31 millones.

En la jornada, se realizaron pagos de servicios a Organismos Internacionales por US$ 33 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 6 millones.

Acciones

Las acciones líderes de la Bolsa de Comercio porteña cerraron hoy con un alza del 1,71%, en un contexto favorable en el plano internacional por el triunfo del oficialismo francés en las elecciones legislativas y en el local por la expectativa de operadores e inversores ante la posibilidad de que Morgan Stanley eleve mañana la categoría de Argentina de mercado fronterizo a emergente.

Por el contrario, el mercado de commodities jugó en contra, con bajas en el petróleo por aumento en la producción de crudo en Estados Unidos, Libia y Nigeria, así como en la soja y el oro.

Desde hace varias semanas que en el mercado se da por seguro que Morgan Stanley elevará mañana la categoría de Argentina, que con la etiqueta de “emergente” pasará a ser elegible por fondos de inversión internacional que por el momento tienen vedado el ingreso al mercado local.

De esta forma, el índice MERVAL avanzó a 21.657,19 puntos en la Bolsa doméstica (que mañana no operará por el feriado nacional). Negoció $ 489,7 millones en acciones, con alzas destacadas para TGN (+6,39%) y Agrometal (+4.27%). Así, el MERVAL recortó a 3,09% la pérdida en lo que va del mes y ya ganó 28,01% en el año.

El indicador negoció 48 papeles en alza, 23 en baja y 6 sin cambios. Polledo (+8,18%) y Autopistas del Oeste (+7,76%) anotaron las mayores alzas, mientras Morixe (-6,56%) y Repsol (-4,37%) fueron las que más cayeron.

Por el mundo

Las principales bolsas europeas cerraron con alzas, tras la segunda vuelta de las legislativas francesas y una serie de decisiones de los bancos centrales que dieron a los inversores un respiro propicio a las compras. Londres subió 0,81%, Francfort 1,07%, París 0,9%, Milán 0,35% y Madrid 0,83%.

En Wall Street, las subas fueron del 0,68% en el Dow Jones, 0,83% en el Standard & Poor’s 500 y 1,42% en el Nasdaq.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2018 subió a 247,6 US$/TN. El maíz para abril de 2018 bajó US$ 1,90 dólar a 153,1 US$/TN. El trigo para enero de 2018 subió US$ 2,80 a 171 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy 1,21% y cerró en US$ 44,20 el barril, el mínimo anual anotado hasta ahora, a causa de renovadas preocupaciones en el mercado sobre un exceso de oferta de crudo, en tanto el barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró en el mercado de futuros de Londres en US$ 46,91 dólares, equivalente a 0,97% menos que al término de la sesión anterior.

Los analistas creen que los datos que dan cuenta de un incremento de la producción de crudo en Estados Unidos y de naciones como Libia y Nigeria están generando un exceso de oferta en el mercado, con el consecuente impacto en los precios.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con una caída de US$ 0,46 respecto a la última negociación, cuando acabó en US$ 47,37.

Oro

El metal precioso cayó a US$ 1.246,30 la onza troy en Londres.