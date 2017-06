El dólar volvió a subir a $ 16,30 y en la semana recuperó 13 centavos

Tras operar durante los tres primeros días de la semana en baja, el dólar minorista retornó a la senda alcista el jueves y hoy cerró a $ 16,29, con una subida de 13 centavos en comparación con la cotización del viernes pasado.

En el mercado mayorista se registró la misma tendencia, al avanzar 6 centavos respecto de ayer y 12 centavos a lo largo de la semana para finalizar en $ 15,94 y $ 16,04 para la compra y la venta, respectivamente.

“La suba de esta semana interrumpió tres semanas seguidas con caídas del tipo de cambio y lo llevó otra vez al nivel de inicios de junio”, indicó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio.

Para Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambio, “la tendencia alcista de hoy se explicó en compras que habían quedado pendiente desde ayer por la falta de oferta de los exportadores cerealeros”. Para Izzo, la caída en las liquidaciones está vinculado a los “bajos precios de la soja que se encuentra en los US$ 343 la tonelada y en consecuencia los operadores de esas empresas esperan mejor momento para liquidar sus divisas”.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 468,7 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 14 millones. En el mercado de futuros del Rofex se operaron US$ 390 millones de los cuales el 46% del total fue en “roll-over” de Junio a $ 16,17 y a julio a $ 16,45.

Reservas Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 44.777 millones, al aumentar US$ 145 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 11 millones. Además, se realizó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 2 millones.

Otras monedas

El Euro subió a US$ 1,119. En esta capital, el euro se vendió en $ 18. El real brasileño cerró en 3,29 por dólar, en baja.

Acciones

Los papeles líderes rebotaron hoy 1,34% en la Bolsa de Comercio porteña, impulsados por las acciones energéticas, en una rueda con mayoría de ganancias para los bonos soberanos en línea con el alza del dólar mayorista que volvió a superar los $ 16.

El índice MERVAL avanzó a 21.291,38 puntos y negoció $ 344 millones en acciones, con alzas destacadas para Transener (+4,44%) y Transportadora de Gas del Sur (+4,26%).

“Fue una rueda más animada, con algo mas de volumen, pero así y todo habrá que esperar el próximo 20 de junio para saber si realmente vamos a salir de la categoría de mercado de frontera”, mencionó el analista Eduardo Fernández, de Rava Sociedad de Bolsa.

Así, el MERVAL recortó a 4,7% la pérdida en lo que va del mes y está ganando 25,9% en lo que va del año.

En la rueda de hoy, Domec (+9,09%) y Morixe (+5,17%) anotaron las mayores alzas, mientras Rosenbusch (-4,29%) y Longvie (-3,21%) fueron las que más cayeron.

Bonos

En el mercado de renta fija, el bono BONAR 2020 cedió 0,16% a $ 1.838 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 avanzó 0,29% a $ 1.889, en la Bolsa porteña.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2018 quedó a 247 U$S/TN. El maíz para abril de 2018 bajó US$ 1,50 a 155 U$S/TN. El trigo para enero de 2018 subió US$ 1 a 165 U$S/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy 0,63% y cerró en US$ 44,74 el barril, aunque acumuló un descenso semanal del 2,4%, la cuarta semana consecutiva con un saldo negativo, en tanto el barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró en el mercado de futuros de Londres en US$ 47,37, 0,98% más que al término de la sesión anterior.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con un avance de US$ 0,46 respecto a la última negociación, cuando acabó en US$ 46,91.

El precio del Brent remontó por la confianza de los inversores en que la extensión de los recortes de la producción aprobada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) puede equilibrar la oferta y la demanda en el mercado.

Oro

El metal precioso quedó a US$ 1.254,10 la onza troy en Londres.