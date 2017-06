El dólar reaccionó empujado por la demanda y saltó a $ 16,20

El dólar subió hoy a $ 16,20 para la venta al público, mientras que en el segmento mayorista volvió a acercarse a la barrera de los $ 16. En el segmento minorista el tipo de cambio corrigió 7 centavos para terminar a $ 15,78 para la compra y $ 16,20 para la venta según el precio promedio operado por las entidades financieras que releva el Banco Central.

En el segmento mayorista, la divisa también avanzó 10 centavos y cerró en $ 15,88 y $ 15,98 para cada punta de la operación. La explicación de la suba que ofrecen los analistas es simple, creció la demanda al tiempo que se contrajo la oferta de los exportadores.

Esto último fue lo que explicó la reducción en el volumen de negocios que se transó en la fecha y que alcanzó los US$ 355,7 millones en la plaza de contado y de US$ 43 millones en el mercado de futuros del MAE, 28% menos que ayer. En el mercado de futuros del Rofex, se operaron US$ 500 millones, de los cuales el 48% fue pactado en “roll-over” a junio a $ 16,12 y a julio a $ 16,40.

“La ausencia de los importantes flujos de ingresos vistos en días anteriores colaboraron para que la demanda de dólares presionara para provocar un reacomodamiento de su valor, que otra vez lo pone al filo de los $ 16 en forma impensada”, mencionó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

“La demanda genuina de bancos por órdenes de empresas y propias hizo que faltaran dólares ante una escasa oferta de exportadores”, explicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

En el mundo, el dólar se vendía a 1,115 por euro, a 1,276 por cada libra esterlina y a 3,274 reales en San Pablo.

Reservas

Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 44.630 millones, al disminuir US$ 103 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de US$ 77 millones.

Además, se realizaron pagos de servicios a organismos internacionales por US$ 45 millones.

Acciones

Los papeles líderes bajaron 0,79% en la Bolsa de Comercio porteña, donde el índice MERVAL mantuvo el soporte de los 21.000 puntos, mientras los bonos soberanos denominados en divisas operaron en alza en línea con la tendencia del dólar mayorista.

El MERVAL negoció $ 404,70 millones en acciones, con bajas destacadas para YPF (-3,23%) y Pampa Energía (-1%), los papeles que más volumen transaron. “A esta altura del partido ya no caben dudas que el segmento de renta variable local se encuentra inmerso en una clara tendencia bajista”, mencionó el analista Eduardo Fernández, de Rava Sociedad de Bolsa.

Carboclor (-4,55%) y Boldt (-4,38%) anotaron las mayores bajas, mientras Instituto Rosenbusch (+6,06%) e Irsa (+3,11%) fueron las que más subieron.

Con los datos de hoy, el indicador cayó 6% en el mes y ganó 24,2% en el año.

“Continúa el contagio externo pesando principalmente sobre las acciones, que siguen transitando una corrección a la espera del ’20-J’, cuando el MSCI defina su reclasificación a ‘mercado emergente’, mientras que los bonos siguen más sostenidos”. completó el analista bursátil Gustavo Ber.

En el mercado de renta fija, el bono BONAR 2020 subió 0,77% a $ 1.835 por cada lámina de US$ 100 y el BONAR 2024 avanzó 0,36% a $ 1.885,25, en la Bolsa porteña.

Granos

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2018 quedó a 247 U$S/TN. El maíz para abril de 2018 bajó US$ 1,50 a 155 U$S/TN. El trigo para enero de 2018, subió US$ 1,50 a 164 U$S/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó hoy 0,6% y cerró en US$ 44,46 el barril, por segundo día consecutivo por debajo de la barrera psicológica de los US$ 45, en tanto el barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró en el mercado de futuros de Londres en US$ 46,91, 0,19% menos que al término de la sesión anterior.

Oro

El metal precioso bajó 1,65% a US$ 1.254,10 la onza troy en Londres.