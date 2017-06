El MERVAL no pudo sostener el alza de ayer y cayó 1,01%

Las acciones líderes no pudieron mantener hoy la suba de la víspera y registraron una nueva caída del 1,01%, en la Bolsa de Comercio porteña, en una jornada signada por la suba de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, que resolvió aumentar en 25 puntos básicos su tasa de referencia e indicó que podría haber nuevos ajustes durante el resto del año.

El índice MERVAL se contrajo a 21.178,35 puntos en la Bolsa doméstica, que negoció $ 389 millones en acciones, con pérdidas destacadas para Minetti (-4,05%), Mirgor (-3,43%) e YPF (-2,91%) y ganancias para Petrobras Energía (+1,50%) y Transportadora de Gas del Norte (+2,86%).

El indicador negoció 47 papeles en baja, 27 en alza y 8 sin cambios. Gas Ban (+6,38%) e IRCP (+4,32%) fueron las que más ganaron, mientras Havana (-6,25%) y Minetti (-4,05%), anotaron las bajas más pronunciadas.

Dólar

El dólar minorista retrocedió tres centavos respecto de ayer, al cerrar a $ 15,71 para la compra y $ 16,13 para la venta según el precio promedio operado por las entidades que releva el Banco Central.

En el segmento mayorista la moneda de Estados Unidos registró una nueva bajar a $ 15,77 y $ 15,87 para la compra y la venta respectivamente; un centavo veinte debajo del final de ayer. A poco más de una hora de iniciada la rueda, importantes órdenes de venta generaron la baja del tipo de cambio a mínimos en $15,82, pero no se sostuvo y subió a lo largo de la operatoria.

En la plaza remarcan que la baja está vinculada con un ingreso mayor de dólares alentada por la toma de dólares y pesos para suscribir Letes y también los Bonos del Tesoro en pesos. Por su parte, los exportadores cerealeros siguen liquidando un promedio diario de US$ 120 millones diarios.

El volumen negociado en el segmento de contado alcanzó los US$ 493,6 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 6 millones. En el mercado de futuros del Rofex se operaron US$ 290 millones, de los cuales 52% fue en roll-over de junio a $ 16,03 y a julio a $ 16,31.

Reservas

Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 44.732 millones, aumentando US$ 91 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 39 millones.

Además, se realizaron pagos de servicios a Organismos Internacionales por US$ 66 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 2 millones.

Otras monedas

La jornada estuvo marcada por la recuperación del euro que se ubicó en US$ 1,13 y de la suba de la libra esterlina a US$ 1,28, las bajas registradas los últimos días. El real cotizó a 3,27 por dólar, en San Pablo.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó hoy 3,72% y cerró en US$ 44,73 el barril, el valor más bajo en lo que va del año, en tanto el barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró en el mercado de futuros de Londres en US$ 47, equivalente a 3,43% menos que al término de la sesión anterior.

Al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en julio, los de más próximo vencimiento, bajaron US$ 1,73 respecto al cierre de la última sesión.

El descenso de hoy se produjo como reacción a un descenso semanal en las reservas de petróleo de Estados Unidos menor a lo que esperaban los analistas y a un aumento en las reservas de combustible. El Departamento de Energía dio cuenta de que las reservas de crudo bajaron la semana pasada en 1,7 millones de barriles y se situaron en 511,5 millones de barriles, cuando los analistas esperaban una reducción cercaba a los tres millones de barriles.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con un descenso de US$ 1,67 respecto a la última negociación, cuando acabó en US$ 48,67.

Granos

El complejo agroexportador mantuvo una afluencia de divisas intensa.

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2018 bajó 50 centavos a 247 US$/TN. El maíz para abril de 2018 bajó 50 centavos a 156,50 US$/TN. El trigo para enero 2018, subió US$ 1,50 a 162,50 US$/TN.

Oro

El metal precioso bajó 0,5% a US$ 1.260 la onza troy en Londres.