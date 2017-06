El MERVAL quebró su racha de caídas y creció 1,18%

Las acciones líderes lograron hoy revertir una serie adversa y registraron una suba del 1,18%, en la Bolsa de Comercio porteña, en una jornada con escaso volumen de negocios ($ 279 millones en acciones). El índice MERVAL escaló a 21.394,92 puntos, con ganancias destacadas para Agrometal (+4,84%), Celulosa (+7,02%) y Central Puerto (+3,66%) y pérdidas para Banco Macro (-2,60%) y Transportadora de Gas del Norte (-1,56%).

“La duda que queda entre los inversores es si la suba de hoy representa un rebote de corto o consolidará tendencia. Recordemos que los inversores continúan atentos al día 20 de junio donde se sabrá si Argentina vuelve a formar parte del club de los emergentes. Otro dato a tener en cuenta es el volumen, que cerró por debajo de los $ 300 millones” , advirtió Agustín Trella de Balanz Capital.

En la bolsa doméstica, se negociaron 25 papeles en baja, 54 en alza y 4 sin cambios. Instituto Rosenbusch (+7,14%) y Celulosa (+7,02%) fueron las que más ganaron, mientras Supervielle (-3,64%) y Colorin (-2,86%), anotaron las bajas más pronunciadas.

Dólar

El dólar retrocedió un centavo en el mercado minorista donde terminó a $15,74 para la compra y a $ 16,16 para la venta y tres y medio en el mayorista para cerrar en $ 15,89 debido principalmente a las ofertas del Gobierno Nacional en letras y bonos del Tesoro.

“La divisa norteamericana operó semi plana en una rueda que no tuvo muchas variaciones con mínimos y máximos dentro de un estrecho rango”, indicó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.

“El dólar mayorista hoy fue cediendo posiciones desde la apertura ya que los bancos y empresas se encontraron con un menú de posibilidades de colocación de dólares y pesos en activos diseñados por el Tesoro Nacional, con diferentes formas de integración y plazos, que tientan a los inversores privados y fondos comunes de instituciones financieras”, explicó Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios.

El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 430,6 millones y en el de futuros del MAE se hicieron US$ 60 millones. En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 320 millones de los cuales el 50% fue en “roll-over” de junio a $ 16,05 y a julio a $ 16,33.

Reservas

Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 44.641 millones, al disminuir US$ 134 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto positivo de US$ 3 millones.

Además, se realizó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 3 millones.

Otras monedas

La nota de la jornada estuvo marcada por la recuperación del euro que se ubicó en US$ 1,12 y de la suba de la libra esterlina a US$ 1,27, en un contexto donde los conservadores aún no logran formar gobierno, tras los resultados de los comicios en el Reino Unido. En tanto, el dólar se vendía a a 3,31 reales en San Pablo, Brasil.

En la city porteña, el euro se vendió en $ 18.

Granos

El complejo agroexportador liquidó casi US$ 600 millones durante la semana pasada, lo que mantuvo una afluencia de divisas intensa.

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2018 subió 50 centavos a 247,50 U$S/TN. El maíz para abril de 2018 aumentó US$ 2,2 a 157,20 U$S/TN. El trigo para enero de 2018, sin variantes a 161 U$S/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy 0,82% y cerró en US$ 46,46 el barril, con lo que acumuló su tercer día consecutivo de avances a la espera de conocer el estado de las reservas de crudo, en tanto el barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró en el mercado de futuros de Londres en US$ 48,67 , 0,78% más que al término de la sesión anterior.

Oro

El metal precioso, cerró sin variantes a US$ 1.265 la onza troy en Londres.