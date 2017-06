El MERVAL cayó por sexta vez consecutiva y ya roza los 21.000 puntos

El dólar minorista cerró a $ 16,17 para la venta y el mayorista a $ 15,92; la libra se desplomó a US$ 1,26

Las acciones líderes registraron hoy una nueva baja, sexta consecutiva, de 2,17%, en la Bolsa de Comercio porteña, lo que llevó al MERVAL al borde de los 21.000 puntos, en una jornada con fuertes tomas de ganancias. El índice cayó a 21.145,05 puntos, con pérdidas destacadas para Agrometal (-7,57%), Celulosa (-6,56%) y Transener (-6,14%) y ganancias para Telecom (+1,06%) y Banco Macro (+0,77%).

“El MERVAL perdió mayor fuerza, presionado principalmente por las energéticas, aunque bajo un volumen que sigue más limitado, dado que los operadores aún se resisten a desarmar sus posiciones al estimar de que sólo se trataría de una saludable corrección, tras el fuerte rally”, advirtió Gustavo Ber, analista bursátil.

El MERVAL cayó 2,17% en la bolsa doméstica, que negoció $ 394 millones en acciones, con 75 papeles en baja, 15 en alza y 3 sin cambios. Havana (+3,67%) y Santander (+2,87%) fueron las que más ganaron, mientras Agrometal (-7,57%) y Capex (-6,86%), anotaron las bajas más pronunciadas.

Dólar

El dólar al público avanzó hoy un centavo y cerró en $ 15,75 para la compra y $ 16,17 para la venta, según el precio promedio operado por las entidades financieras que releva el Banco Central. En tanto, el dólar mayorista acusó un alza de medio centavo, en $ 15,825 y 15,925 en ambas puntas.

En el mercado de divisas el volumen operado subió 40% respecto al viernes. En el segmento de contadom los negocios sumaron US$ 466,6 millones y en el de futuros del MAE, US$ 66 millones.

Mientras, el mercado de futuros del Rofex registró operaciones por US$ 250 millones, de los cuales el 37% fue en “roll-over” de junio a $ 16,11 y a julio a $ 16,38. El plazo más largo operado fue marzo de 2018 a $ 18,29. Los precios permanecieron estables con leve baja en los plazos.

“El mercado de dinero esta semana apunta a la licitación de Letes, Letras del Tesoro en dólares, que se pueden constituir con dólares y/o pesos, al cambio de referencia que fijará el promedio del Banco Central mañana. La licitación de Letes será a 224, 364 y 532 días, mientras que también se licitará el miércoles Bonos del Tesoro en pesos, a tasa de política monetaria variable, con vencimiento al 2020”, dijo Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambio.

“La divisa norteamericana operó bastante estabilizada y con escasa fluctuación en una rueda de desarrollo tranquilo”, dijo el operador Gustavo Quintana.

Otras monedas

Las miradas en todo el mundo estuvieron posadas en Europa, por la caída del euro que se ubicó debajo de US$ 1,1180 y el derrumbe de la libra esterlina a US$ 1,26, en un contexto donde los conservadores no logran formar gobierno, tras los resultados de los comicios en el Reino Unido.

Granos

Como todos los lunes, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, informó un nuevo aumento en el ingreso de exportadores de cereales y oleaginosas. La semana pasada vendieron US$ 598,8 millones contra US$ 575 millones de la semana anterior.

La soja en el Mercado de Chicago bajó 1% y volvió a los US$ 342 por tonelada.

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2018 bajó US$ 2 a 247 U$S/TN. El maíz para abril de 2018 cayó US$ 2,9 a 155 US$/TN. El trigo para enero de 2018 bajó US$ 1 a 161 US$/TN.

Petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subió hoy 0,54% y cerró en US$ 46,08 el barril, a la espera del informe mensual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). En tanto, el barril de petróleo Brent para entrega en agosto cerró en el mercado de futuros de Londres en US$ 48,29, 0,14% más que al término de la sesión anterior.

El petróleo de referencia en Estados Unidos cotizó al alza tras una jornada en la que todas las miradas siguen puestas en el informe que hará público esta semana la OPEP, así como el de la Agencia Internacional de la Energía.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, terminó la sesión en el International Exchange Futures con un ligero avance de US$ 0,14 respecto a la última negociación, cuando acabó en US$ 48,15.

Oro

El metal precioso subió 0,08% a US$ 1.265 la onza troy en Londres.