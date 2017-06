Semana de desplome para el MERVAL: cayó más de 4%

Las acciones líderes registraron hoy una nueva baja de 1,43%, en la Bolsa de Comercio porteña, completando una semana de correcciones que llevó al MERVAL a acumular una pérdida del 4,9%.

El índice MERVAL cayó 0,61% a 21.614,25 puntos en la Bolsa doméstica, que negoció $ 360 millones en acciones, con pérdidas destacadas para Celulosa (-4,43%) y Transportadora de Gas del Norte (-4,08%) y ganancias para Tenaris (+1,47%) y Edenor (+1,23%).

“Las correcciones continuaron y afectaron a todas las plazas. Ahora, las acciones domésticas tendrán que encontrar un nuevo precio de equilibrio y la demanda será más selectiva”, advirtió un corredor bursátil.

Andes Energía (+5,36%) y Tenaris (+2,48%) fueron las que más ganaron, mientras Transportadora de Gas del Litoral (-5,17%) y Polledo (-4,88%), anotaron las bajas más pronunciadas.

Dólar

El dólar en el segmento minorista recortó otros cinco centavos hoy, la misma cifra que ayer, y terminó la semana en $ 15,74 para la compra y $ 16,16 para la venta, según el precio promedio operado por las entidades que releva el Banco Central.

Al cierre de hoy, el tipo de cambio corrigió 14 centavos respecto del viernes pasado y se alejó del máximo alcanzado el 22 de mayo último cuando llegó a los $ 16,40, su máximo histórico.

En el segmento mayorista el dólar terminó la semana con leve recuperación ya que cerró dos centavos sobre el cierre de ayer al ubicarse en $ 15,82 y $ 15,92,dos. Sin embargo, en la semana el dólar perdió 8 centavos respecto del cierre del viernes pasado y con este precio, por tercera semana consecutiva el dólar mayorista acusó bajas que lo alejaron de los máximos históricos por una mejora en el ingreso de dólares.

El volumen negociado en el segmento de contado sumó US$ 335 millones y en el de futuros del MAE fue de US$ 58 millones.

“El volumen hoy ha caído 13% respecto de ayer, ya que la oferta de la exportación liquidó menor cantidad que ayer, aunque alcanzó para equilibrar la demanda, motivo por el cual el precio subió solo dos centavos sobre el cierre del mercado”, consideró un operador.

En el mercado de futuros del Rofex se operaron US$ 400 millones, de los cuales el 37% fue en “roll- over” de junio $ 16,11, a julio a $ 16,38. El plazo más largo fue febrero del 2018 a $ 18,14. Los precios de los plazos bajaron un promedio de 3 centavos.

Otras monedas

El euro y la libra esterlina sufrieron hoy el impacto de los comicios en el Reino Unido, donde los conservadores no lograron formar gobierno de mayoría propia, de cara a las negociaciones por el Brexit que comienzan en diez días.

El Euro bajó a US$ 1,1190. En esta capital, el euro se vendió en $ 18. El real brasileño cerró en 3,28 por dólar.

Reservas

Las Reservas Internacionales finalizaron en US$ 44.898 millones, al disminuir US$ 24 millones respecto al día hábil anterior. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un monto negativo de US$ 12 millones.

Además, se realizó un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por US$ 2 millones.

Granos

La soja en el Mercado de Chicago cerró un ciclo de subas a un precio de US$ 346 por tonelada, con una mejora del 0,4%.

En el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA), la soja para entrega a mayo de 2018 sin cambios a 249 U$S/TN. El maíz para abril de 2018 cayó US$ 1,1 a 157,9 U$S/TN. El trigo para enero de 2018 subió 50 centavos a 162 U$S/TN.

Petróleo

El crudo se mantuvo a US$ 45,75 el barril WTI.

Oro

El metal precioso cayó 0,8% a US$ 1.267 la onza troy en Londres.