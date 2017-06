Macri, con promesas a la minería

Por Facundo Matos Peychaux

El Gobierno Nacional y más de la mitad de las provincias firmaron ayer –finalmente, luego de que fuera suspendido la semana pasada– el Acuerdo Federal Minero, que unifica las reglas para la actividad en la industria, con la esperanza de alentar una mayor llegada de inversiones para el sector. Encabezada por Mauricio Macri, la rubrica del acuerdo se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y además del Presidente, lo firmaron el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y catorce de los dieciséis representantes provinciales que adhirieron; entre ellos, casi todos los representantes de las provincias con algún tipo de actividad minera.

Desarrollo, empleo y ambiente

En un breve anuncio posterior a la firma del acuerdo, el Presidente hizo hincapié en el aporte que generará el desarrollo de la industria en términos de desarrollo, creación de puestos de trabajos y en el federalismo y la cuestión medioambiental. “Estamos hablando de un recurso que pone a la Argentina entre los seis países importantes del mundo: la provisión futura de recursos mineros. Y un recurso que genera un nivel de desarrollo casi único –diría yo– y la prueba está en los países que han tenido éxitos en su desarrollo”, señaló Macri con respecto al primer punto y citó para ello los casos de desarrollo minero en Chile, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.

En la actualidad, la minería genera exportaciones anuales por cerca de US$ 4.000 M (US$ 3.934 M en 2016, según el centro de Investigaciones Económicas Sectoriales), mientras que en los objetivos del Desafío CAEM 20/21, de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), las ventas al extranjero podrían sumar US$ 25.000 M entre 2016 y 2021 y según estimaciones privadas, un desarrollo pleno de la industria tendría el potencial de llevarlas a alrededor de US$ 40.000 M en las próximas décadas. “Estas (son las) bases sobre las cuales tenemos una gran oportunidad de desarrollar un recurso que Argentina tiene y que puede ser más importante todavía que lo que nos genera la agricultura”, destacó, en ese sentido, Macri.

Con el acuerdo firmado ayer, el Gobierno prevé unificar las reglas para la actividad en todo el país, con miras a incrementar la inversión en el sector. En ese sentido, el acuerdo aborda la cuestión productiva, pero también impositiva, medioambiental, social y comunitaria, y la institucional y normativa. Entre otros puntos, establece un máximo de 3% para el cobro de regalías sobre el valor bruto de venta de la producción, un adicional de 1,5% destinado a la integración de un Fondo Provincial de Infraestructura, y la asociación entre el Consejo Federal de Minería (Cofemin) y el Consejo Federal de Medio Ambiente, integrados por las provincias y la Nación, para “trabajar en forma coordinada, a fin de debatir sobre instrumentos de política y gestión ambiental en la actividad minera”, un reclamo creciente en el sector desde los derrames recientes en Veladero, que volverá a entrar en actividad la semana que viene.

Asimismo, con respecto al potencial de generación de puestos de trabajo que brinda el sector, Macri calculó en 125.000 los trabajos directos e indirectos que se agregarán, aunque no dio un plazo para esa meta. “Hay que tener en cuenta que por cada puesto de trabajo directo que genera la minería genera cinco indirectos, y solamente en los pocos proyectos que tenemos en cartera, pocos en términos de la potencialidad del país, estamos hablando de más de 125.000 puestos de trabajo”, dijo. De acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Trabajo, a febrero de este año, el rubro “Explotación de minas y canteras” ocupaba a 79.000 trabajadores, apenas 1,2% del total de asalariados del sector privado. Así, de darse el rebote estimado por Macri, casi triplicaría la fuerza laboral actual.

Con respecto a lo medioambiental, Macri ratificó que el desarrollo minero se podrá dar con “un perfecto cuidado del medioambiente”. Mientras lo hacía, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, miraba desde la primera fila, pero paradójicamente, no firmó el acuerdo. En el evento, estuvieron presentes también los ministros Marcos Peña, Rogelio Frigerio, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, entre otros.

Las faltas y la política detrás

En representación de las provincias, estuvieron los representantes de catorce de las dieciséis provincias que firmaron el acuerdo; entre ellos, los de nueve de las diez provincias con actividad minera: el gobernador de San Juan, Sergio Uñac; la de Catamarca, Lucía Corpacci; el de Río Negro, Alberto Weretilneck; la de Santa Cruz, Alicia Kirchner; el de Jujuy, Gerardo Morales; el de Córdoba, Juan Schiaretti; el de Neuquén, Omar Gutiérez; el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador; y el de Salta, Juan Manuel Urtubey. El único que estuvo ausente fue el chubutense Mario Das Neves, quien ya había avisado que “no habrá ningún tipo de emprendimiento minero” en la provincia porque “una encuesta donde hay 63% de rechazo a la minería por parte de la gente, (son) números que son claros y contundentes”. Asimismo, el gobernador de La Rioja, Sergio Casas, dijo que no firmaría “hasta tanto se clarifique la situación” y los detalles de la convocatoria.

“En el caso de los ministros, firmaron en su momento todos. Después, inevitablemente esto se ha ido politizando y la politización hizo que algunos dieran un paso atrás”, lanzó el secretario de Minería, Daniel Meilán, y acusó a Chubut y La Rioja, entre otras provincias, de “priorizar la política sobre la política grande”. “Pero los mineros mineros, están todos adentro”, destacó, en diálogo con la prensa presente en Casa de Gobierno.