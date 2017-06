Licitan Letes a 532 días y bono ajustado por pases

Por Ariel Bazán

El Ministerio de Finanzas licitará entre hoy y mañana US$ 1.500 millones en Letras del Tesoro en dólares con un plazo novedoso: de 224 a 532 días y bonos a tres años ajustados por la tasa de pases del Banco Central.

La recepción de ofertas para ambos instrumentos comenzará a las 10.00 de hoy y finalizará a las 15.00 de mañana. La suscripción de todos los instrumentos podrá hacerse tanto en pesos como en dólares (al tipo de cambio de hoy) y, en el caso de las Letras, se adjudicarán primero las órdenes minoristas por hasta US$ 50.000.

La suscripción de las Letras se hará en tres tramos de US$ 500 millones cada una con una tasa de 2,85% para la colocación a 224 días (al 26 de enero), de 3% para la de 364 días (15 de junio de 2018) y de 3,4% para la de 532 días (30 de noviembre de 2018). Los interesados sólo deberán informar el monto que quieren comprar de estos títulos.

Por cada US$ 1.000 valor nominal, para las Letras a 224 días el precio de suscripción será de US$ 982,81 (lo que da una tasa nominal anual del 2,85%), para las de 364 días de US$ 970,01 (3,1%) y para las de 532 días de US$ 952,78 dólares (3,4%).

En mayo del año pasado, cuando comenzó la operatoria con Letes, las colocaciones eran a 30, 60 y 90 días. Pero a medida que el interés de los inversores por estos instrumentos fue creciendo, Finanzas fue extendiendo los plazos hasta llegar a 365 días a comienzos de este año, y ahora casi un año y medio más.

Según el director de Research For Traders, Gustavo Neffa, además de beneficiar a los inversores minoristas, “este tipo de Letras son excelentes para aquellos fondos que quieren colocar su dinero a más largo plazo” y que muchas veces quedaban relegados porque la prioridad la venían teniendo los inversores minoristas de menos de US$ 50.000.

Y el trader Matías Daghero consideró que la tasa en el tramo largo del 3,4% “está dentro de lo que erinden los bonos de la curva argentina”, mientras que el beneficio de la extensión de plazos es que se sale “de estar emitiendo todo el tiempo en el cortísimo plazo”.

Ajuste por pases

Por otra parte, Finanzas licitará bonos en pesos al 21 de junio de 2020, con ajuste trimestral y monto aún no precisado, que estarán atados a la tasa de pases del BCRA y buscarán reemplazar de a poco la tenencia de Lebacs de corto plazo en el mercado.

En este caso se hará una licitación en un tramo competitivo y otra en uno no competitivo: en el primer caso deberá indicarse el precio de suscripción expresado por cada $ 1.000 nominales con dos decimales y en el segundo únicamente el monto a suscribir.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, se mostró optimista en que en esta colocación “las compañías de seguros van a estar particularmente interesadas” porque “un bono que ajuste por la tasa de pase del BCRA es algo a lo que hoy no tienen acceso”.

Según Daghero, lo novedoso de este instrumento es que “será el primero que permitirá al inversor minorista acceder a la tasa de pases pasivos, hasta ahora reservada para entidades financieras”.

Así, sostuvo que “los inversores pueden buscar participar de la licitación y, en caso de no ser adjudicados, participar de la de Lebac la semana siguiente”, además de que este instrumento “puede resultar interesante para inversores internacionales que no estén pudiendo acceder a las Lebac”. Por otra parte, otro beneficio es que este bono puede ayudar a desarmar la “bomba de vencimientos mensuales de Lebac”, que ya superan la base monetaria”.